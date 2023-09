Družini poslal pismo, da bo naredil samomor. Po desetih letih so ga našli živega.

"Pozdravljena, mama in oče, nimam veliko povedati, a žal je šlo vedno vse narobe. In zdaj je napočil čas, da temu naredim konec. Poskušal bom dobro opraviti vsaj ta zadnji korak, da vam prihranim bolečino pogreba," je v enem od pisem zapisal zdaj 55-letni moški. Fotografija je simbolična.

"Pozdravljena, mama in oče, nimam veliko povedati, a žal je šlo vedno vse narobe. In zdaj je napočil čas, da temu naredim konec. Poskušal bom dobro opraviti vsaj ta zadnji korak, da vam prihranim bolečino pogreba," je v enem od pisem zapisal zdaj 55-letni moški. Fotografija je simbolična. Foto: Guliverimage

Italijana, ki je svoji družini pustil več poslovilnih sporočil, v katerih je namigoval, da bo naredil samomor, nato pa izginil, so po desetih letih našli v Grčiji. Njegova zdaj že nekdanja žena sporočilom ni verjela in ga je s pomočjo televizijske oddaje, ki se ukvarja z iskanjem pogrešanih oseb, našla v Patrasu, kjer je začel novo življenje.

Adamo Guerra, kot mu je bilo ime, prodajalec gospodinjskih pripomočkov, je s svojega doma v Imoli v deželi Emilija - Romanja izginil 7. julija 2013, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

"Pozdravljena, mama in oče, nimam veliko povedati, a žal je šlo vedno vse narobe. In zdaj je napočil čas, da temu naredim konec. Poskušal bom dobro opraviti vsaj ta zadnji korak, da vam prihranim bolečino pogreba," je v enem od pisem zapisal zdaj 55-letni moški in starše prosil, naj "podajo roko Raffaelli in dekletom".

Žena je predložila dokumente za ločitev, nato jo je poklical odvetnik, da je mož živ

Teden dni po njegovem izginotju je policija v Anconi na italijanski jadranski obali našla njegov avtomobil. Izkazalo se je, da je Guerra kupil vozovnico za trajekt do Patrasa. Tožilstvo je leta 2015 zaključilo preiskavo in podprlo hipotezo, da je moški prostovoljno odšel, poroča italijanski spletni portal Italy 24 Press News.

Ko je njegova žena Raffaella, ki poslovilnim sporočilom ni nikoli verjela, pred nekaj meseci predložila dokumente za ločitev, jo je poklical odvetnik in ji povedal, da je njen mož živ. Moškega je nato izsledila ekipa televizijske oddaje Kdo ga je videl?, ki se ukvarja z iskanjem pogrešanih oseb. "Zame on ni moški in ni oče," je v oddaji povedala Raffaella.