Izraelske sile po intenzivnem napadu na Gazo odredile evakuacijo #vŽivo

Izraelske sile nadaljujejo intenzivno bombardiranje mesta Han Junis v južnem delu Gaze, ob tem pa so ponoči ukazale evakuacijo skoraj 90 tisoč prebivalcev in 425 tisoč razseljenih ljudi, ki so v mesto pribežali iz drugih delov palestinske enklave, so sporočili Združeni narodi. Ob tem znova opozarjajo, da v Gazi ni več varnih območij za civiliste.

10.50 ZDA izvedle nov napad na hutije v Jemnu

10.17 V OZP o stališču Slovenije glede tožbe Južne Afrike proti Izraelu

10.05 Izraelske sile odredile evakuacijo več kot 500 tisoč ljudi

Ameriške oborožene sile so v Jemnu uničile protiladijski raketi hutijskih upornikov, ki sta po navedbah ZDA neposredno ogrožali ladje na območju, je sporočila ameriška vojska. Sile ZDA in Velike Britanije zadnje čase pogosto napadajo položaje hutijev, ki z napadi ogrožajo mednarodni ladijski promet v Rdečem morju.

U.S. CENTCOM Destroys Two Houthi Terrorists' Anti-Ship Missiles



On Jan. 24 at approximately 2:30 a.m.(Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted strikes against two Houthi anti-ship missiles that were aimed into the Southern Red Sea and were prepared to launch. U.S.… pic.twitter.com/l3CMPrDx92 — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 24, 2024

Zračni napadi ZDA na položaje hutijev, ki so bili izvedeni zgodaj zjutraj po lokalnem času, so bili usmerjeni proti protiladijskima raketama. Raketi sta bili usmerjeni proti južnemu delu Rdečega morja in pripravljeni na izstrelitev, je sporočilo osrednje poveljstvo ameriške vojske (Centcom).

Oborožene sile ZDA in Velike Britanije so v zadnjih dneh izvedle niz skupnih napadov, katerih cilj je bil zmanjšati sposobnost hutijev za napadanje ladijskega prometa v Rdečem morju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. ZDA so ob tem tudi samostojno izvedle več napadov s ciljem uničevanja orožja jemenskih upornikov.

Hutiji so novembra začeli napadati ladje v Rdečem morju in trdijo, da plovila, povezana z Izraelom, napadajo iz solidarnosti s Palestinci v Gazi, ki se že več kot tri mesece soočajo z intenzivnim izraelskim bombardiranjem. Jemenski uporniki so nedavno za legitimne tarče razglasili tudi interese ZDA in Velike Britanije.

Poleg vojaškega posredovanja si medtem Washington prizadeva tudi za diplomatski in finančni pritisk na hutije. Prejšnji teden so ZDA jemenske upornike ponovno označile za teroristično organizacijo, potem ko so kmalu po prihodu predsednika Joeja Bidna na položaj to oznako umaknile.

Postopek glede tožbe Južne Afrike proti Izraelu na Meddržavnem sodišču je v fazi, ko se mu še ni mogoče pridružiti, je na vprašanja članov odbora DZ za zunanjo politiko danes pojasnil državni sekretar na zunanjem ministrstvu Marko Štucin. Dejal je tudi, da se ministrstvo glede izjav o Gazi redno usklajuje s predsednico republike in premierjem.

Glede sodelovanja Slovenije v postopkih pred Meddržavnim sodiščem (ICJ) je Štucin na vprašanje Miroslava Gregoriča (Svoboda) ponovil, da je postopek, ki ga je proti Izraelu sprožila Južna Afrika, še v začetni fazi, ko se mu ni mogoče pridružiti. Ga pa Slovenija spremlja in bo na podlagi pravnih dejstev odločila, ali se mu bo pridružila. Po njegovih besedah sicer ni odločilno, koliko držav se bo pridružilo postopku, saj na koncu odloča senat sodišča. "Se pravi, ali se Slovenija na koncu pridruži postopku ali ne, na odločitev sodišča najverjetneje ne bo vplivalo," je poudaril. Dejal je še, da bo Slovenija spoštovala odločitev sodišča ter da ves čas zagovarja tudi začasne ukrepe, h katerim Južna Afrika poziva ICJ, kot sta prekinitev spopadov in humanitarni dostop.

Štucin je ob tem omenil, da bo Slovenija sodelovala v ločenem postopku pred ICJ glede očitanih kršitev Izraela na zasedenih palestinskih ozemljih in bo imela predvidoma 23. februarja tudi ustno intervencijo v zvezi s tem.

Na vprašanje Eve Irgl (SDS), ali so izjave zunanje ministrice Tanje Fajon o sporu v Gazi usklajene s predsednico države in predsednikom vlade, je državni sekretar zatrdil, da se ministrstvo glede najpomembnejših vprašanj redno usklajuje z obema, še posebej glede Bližnjega vzhoda. Štucin je na pobudo predsednika odbora Predraga Bakovića (SD) tudi predstavil dosedanje aktivnosti v Varnostnem svetu ZN, odkar je Slovenija s 1. januarjem postala nestalna članica tega organa. Med drugim je omenil, da se je Slovenija pridružila ukrajinski izjavi za medije o nelegalni dobavi orožja Rusiji in da se je ministrica Fajonova udeležila torkove razprave o Bližnjem vzhodu na ministrski ravni.

Ob sprejetju resolucije o pomorski nevarnosti v Rdečem morju je Slovenija opozorila na širši vidik spora in v povezavi z Gazo pozvala k humanitarni prekinitvi ognja za preprečitev širitve konflikta na območju. Na brifingu in konzultacijah o razmerah v Kolumbiji je Slovenija po besedah Štucina med drugim poudarila vlogo žensk.

Poslanka Svobode Lena Grgurevič je opozorila na dvojna merila zunanje politike EU, saj dobavo orožja Izraelu in Ukrajini podpira, obsoja pa oboroževanje Rusije. Štucin je poudaril, da Slovenija ne more in ne bo podpirala oboroževanja Rusije, ki napada Ukrajino, ampak Kijev, ki se brani. Na vprašanje Grgureviče, ali razmišljajo o ponovni vzpostavitvi delovanja ruskega centra znanosti in kulture v Ljubljani, je Štucin dejal, da so na splošno kulturni centri pogosto namenjeni obveščevalnim dejavnostim. "In ta vlada meni, da je prav, da dokler traja vojna v Ukrajini, ne prihaja do ponovnega odpiranja centra, ker bi to lahko vodilo v dejavnosti, ki bi bile v Sloveniji nezaželene ali prepovedane," je pojasnil.

10.05 Izraelske sile odredile evakuacijo več kot 500 tisoč ljudi

Izraelske sile so ponoči več kot 500 tisoč ljudem ukazale, naj zapustijo štiri kvadratne kilometre veliko območje v mestu Han Junis, je sporočil urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (UNOCHA). Dodaja, da na tem območju deluje 24 zavetišč za razseljene prebivalce iz drugih delov Gaze in tri bolnišnice.

To potrjuje splošno prepričanje Palestincev, da na celotnem območju Gaze ni več varnih območij za civiliste, poroča spletni portal katarske televizije Al Jazeera. Varna niso niti območja, ki jih upravlja agencija ZN za palestinske begunce (UNRWA).

Medtem ko v večjem delu palestinske enklave divjajo spopadi med izraelskimi silami in palestinskimi borci, o močnem izraelskem bombardiranju poročajo zlasti v Han Junisu, tudi v neposredni bližini bolnišnic Al Amal in Al Aksa ter bolnišničnega kompleksa Naser. Zdravniki brez meja so zaradi nenehnega obstreljevanja njene okolice izrazili skrb za varnost zaposlenih in pacientov v bolnišnici Naser ter poudarili, da jih je treba zaščititi in jim omogočiti, da jo zapustijo, poroča katarska tiskovna agencija QNA.

UNOCHA je sporočil še, da je bilo od ponedeljka do torka popoldan v 24 urah v izraelskih napadih ubitih skoraj 200 Palestincev, še nekaj več kot 350 pa ranjenih. Po smrti 24 izraelskih vojakov v ponedeljek je število ubitih pripadnikov izraelskih sil po podatkih vojske naraslo na 219, še 1232 je ranjenih.

Skupno število Palestincev, ki so bili ubiti od 7. oktobra, ko so izbruhnili spopadi v Gazi, je po zadnjih podatkih ministrstva za zdravje v palestinski enklavi medtem naraslo na 25.490. Nekaj več kot 63 tisoč ljudi je ranjenih, še več tisoč pa pogrešanih.