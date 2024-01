Ameriška in britanska letala znova bombardirala hutije #video #vŽivo

Ameriška in britanska letala so v ponedeljek zvečer napadla več položajev proiranskih hutijev v Jemnu. Ameriške in britanske sile so v skupni izjavi sporočile, da so bili napadi usmerjeni na podzemno skladišče ter raketne in zračne nadzorne položaje hutijev, zadeli so osem ciljev.

V Gazi je bilo v obstreljevanju v ponedeljek ubitih najmanj 21 izraelskih vojakov, je danes sporočila izraelska vojska. Gre za največje število ubitih izraelskih vojakov v enem napadu od začetka kopenske ofenzive v enklavi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Večina vojakov je umrla ob eksploziji protitankovske rakete na jugu območja Gaze, ki je zadela tank in stavbo, ki jo je vojska minirala za rušenje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelski mediji so sicer poročali, da so bili vojaki ubiti, ko sta se zrušili stavbi, potem ko so Palestinci na vojake izstrelili protitankovske izstrelke.

V zadnjem času se najbolj srditi spopadi dogajajo na območju mesta Han Junis na jugu enklave, pri tem pa so bili ubiti tudi številni Palestinci. Izrael sicer domneva, da ima palestinsko islamistično gibanje Hamas na območju več predorov in da tam zadržujejo izraelske talce.

Od začetka kopenske ofenzive v Gazi konec oktobra je po navedbah vojske v spopadih umrlo 209 vojakov, več kot 1.200 jih je bilo ranjenih, skupno pa je od začetka vojne 7. oktobra umrlo 545 vojakov.

Izrael je predlagal dvomesečno prekinitev ognja v vojni v Gazi v zameno za izpustitev vseh talcev, ki jih od 7. oktobra lani zadržuje palestinsko islamistično gibanje Hamas, je v ponedeljek zvečer poročal ameriški novičarski portal Axios, ki se sklicuje na izraelske uradnike.

🚨 SCOOP: Israel proposes 2-month ceasefire in Gaza for release of all hostageshttps://t.co/nKrRyfCVui — Axios (@axios) January 22, 2024

Izrael naj bi predlog predstavil Egiptu in Katarju, ki posredujeta v pogovorih med njim in Hamasom. Avtor članka na portalu Axios, znani izraelski novinar Barak Ravid, se pri tem sklicuje na neimenovana uradnika izraelske vlade, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po izraelskih podatkih Hamas po terorističnem napadu na jugu Izraela 7. oktobra lani še vedno zadržuje 136 talcev.

Dvomesečna prekinitev ognja bi bila najobsežnejša tovrstna ponudba izraelske vlade do zdaj. Hamas je konec novembra lani med enotedensko prekinitvijo ognja izpustil 105 talcev. V zameno je Izrael iz svojih zaporov izpustil 240 palestinskih zapornikov. Odtlej izraelska vlada ni pokazala večje pripravljenosti za popuščanje v zameno za nadaljnje izpustitve talcev.

Vlada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je deležna ostrih kritik, češ da ni storila dovolj za osvoboditev talcev. Konec tedna je v Izraelu protestiralo na tisoče ljudi, ki so vlado pozvali, naj si resneje prizadeva za izpustitev ujetnikov. Po poročanju portala Axios predlog Izraela ne vključuje končanja izraelskih napadov na območje Gaze, temveč bi se izraelska vojska umaknila le iz večjih središč na območju Gaze. Palestinci, ki so po ukazu izraelske vojske zbežali na jug enklave, bi se lahko vrnili na sever. Izraelski predlog je pred desetimi dnevi odobril vojni kabinet, še poroča Axios.

Hamas je pred tem vsako novo izpustitev talcev povezal s koncem vojne.

Egiptovski in katarski posredniki že več tednov poskušajo doseči dogovor med stranema. Na mizi je tristopenjski načrt, ki ureja postopek izpustitve talcev in prekinitev sovražnosti.

Ameriška in britanska letala so v ponedeljek zvečer napadla več položajev proiranskih hutijev v Jemnu. Ameriške in britanske sile so v skupni izjavi sporočile, da so bili napadi usmerjeni na podzemno skladišče ter raketne in zračne nadzorne položaje hutijev, zadeli so osem ciljev.

U.S. Forces, Allies Conduct Joint Strikes in Yemen



As part of ongoing international efforts to respond to increased Houthi destabilizing and illegal activities in the region, on Jan. 22 at approximately 11:59 p.m. (Sanaa / Yemen time), U.S. Central Command forces alongside UK… pic.twitter.com/BQwEKZqMAo — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 22, 2024

"Naša cilja ostajata zmanjšanje napetosti in ponovna vzpostavitev stabilnosti v Rdečem morju. Ne bomo oklevali pri obrambi življenj in prostega pretoka trgovine na eni najpomembnejših vodnih poti na svetu," še piše v skupni izjavi.

Britansko obrambno ministrstvo je v ločenem sporočilu za javnost sporočilo, da so v napadih sodelovala štiri bojna letala typhoon. Njihov cilj je bil po navedbah Londona spodkopati vojaške zmogljivosti hutijev, ki jih podpira Iran. Po navedbah tiskovne agencije hutijev Saba so ameriško-britanske sile napadle prestolnico Sana in več pokrajin v državi.

"Ameriško-britanska agresija bo le še povečala odločnost jemenskega ljudstva, da prevzame svojo moralno in humanitarno odgovornost do zatiranega prebivalstva Gaze," je na družbenem omrežju X sporočil eden od vodij hutijev Mohamed al Buhaiti.

Hutijski tiskovni predstavnik Jaja Sari je sporočil, da so z raketami napadli ameriško tovorno ladjo Ocean Jazz v Adenskem zalivu. Uradnik Pentagona je to za francosko tiskovno agencijo AFP zanikal, češ da gre za lažno informacijo.

Hutiji po skoraj desetletju državljanske vojne proti silam mednarodno priznane vlade, ki jo podpira Savdska Arabija, nadzorujejo velik del Jemna. Od sredine novembra lani z raketami in brezpilotnimi letali, s katerimi jih oskrbuje Iran, napadajo ladje v Rdečem morju, kar utemeljujejo s solidarnostjo s Palestinci v Gazi. Zaradi tega so se zvišali stroški ladijskih prevozov po vsem svetu, ne le tistim, ki plovejo po Rdečem morju, po katerem poteka 12 odstotkov svetovne pomorske trgovine.