Izraelski zunanji minister želi s pomočjo EU uničiti Hamas #vŽivo

12.15 Izrael okrepil napade na jugu Gaze

Izraelska vojska nadaljuje bombardiranje Gaze. Najbolj intenzivno je na jugu enklave. Spopadi so terjali tudi nove smrtne žrtve, po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi je v zadnjem dnevu umrlo še 190 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

O silovitih spopadih med izraelsko vojsko in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas poročajo predvsem iz Han Junisa, največjega mesta na jugu Gaze. Čeprav se je izraelska vojska osredotočila predvsem na jug, pa se spopadi nadaljujejo tudi na severu, kjer Hamasovi predstavniki poročajo o obstreljevanju v središču mesta Gaza.

V najnovejših spopadih in nasilju je življenje izgubilo še 190 ljudi, skupno pa je vojna terjala že 25.295 smrtnih žrtev. Ranjenih je več kot 63.000, je razvidno iz podatkov ministrstva za zdravje, s katerim upravlja Hamas.

Obstreljevanje se nadaljuje tudi na severu Izraela ob meji z Libanonom, kjer so se ponoči oglasile sirene. Libanonsko šiitsko gibanje je sporočilo, da so ponoči zabeležili več raket na jugu Libanona in da je bil pri tem ubit najmanj en njihov borec.

Ameriški obveščevalci sicer ocenjujejo, da je Izrael doslej ubil od 20 do 30 odstotkov Hamasovih borcev, kar je še vedno precej daleč od njihovega cilja uničenja gibanja, je v nedeljo poročal časnik Wall Street Journal.

11.53 Izraelski zunanji minister si v Bruslju prizadeva za podporo EU v boju proti Hamasu

Izraelski zunanji minister Izrael Kac bo na današnjem srečanju v Bruslju kolege iz članic EU pozval k podpori v boju proti palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas. Jordanski zunanji minister Ajman Safadi pa je medtem pozval k ukrepanju proti Izraelu zaradi njegovega nasprotovanja rešitvi dveh držav.

Kac je ob prihodu na zasedanje pojasnil, da želi z ministri držav članic EU razpravljati o dveh ključnih zadevah. Pozvati jih namerava k podpori Izraelu pri "uničenju teroristične organizacije Hamas", je dejal. Poleg tega bo s kolegi iz EU govoril še o prizadevanjih o izpustitvi talcev, ki jih je Hamas zajel med napadom na Izrael v začetku oktobra lani.

Izraelski minister v kratki izjavi ob prihodu, med katero ni odgovarjal na vprašanja, ni spregovoril o nasprotovanju izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja rešitvi dveh držav na Bližnjem vzhodu.

Jordanski zunanji minister Safadi pa je ob prihodu v Bruselj zaradi tega pozval k ukrepanju proti Izraelu. "Čas je, da se svet postavi na stran miru, pravice ljudi v regiji do življenja v miru, dostojanstvu in varnosti ter ukrepa proti strani, ki nasprotuje temu," je povedal. Tudi od kolegov v EU pričakuje, da se bodo postavili na stran miru, mednarodnega prava in pravice, zahtevali prekinitev ognja ter sodelovali pri dobavi zadostnih količin humanitarne pomoči v Gazo in načrtu za zagotovitev miru v regiji. "Vsi vedo, da je edina pot naprej celovit mir na temelju rešitve dveh držav," je poudaril Safadi.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in vodje diplomacij članic imajo danes na dnevnem redu poleg srečanja s Kacem tudi ločeno srečanje s palestinskim ministrom Rijadom al Malikijem, ki je predvideno za popoldne.

Vmes se bodo ministri sedemindvajseterice sestali na delovnem kosilu z zunanjimi ministri Egipta Samehom Šukrijem, Savdske Arabije Faisalom bin Farhanom in Jordanije Safadijem ter generalnim sekretarjem Arabske lige Ahmedom Abulom Gejtom.