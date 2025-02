Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



20.00 Izraelska vojska v preiskavi priznala neuspeh ob napadu na Izrael 7. oktobra

"7. oktober je bil popoln neuspeh, izraelske obrambne sile niso izpolnile svojega poslanstva in zaščitile izraelskih civilistov," je dejal neimenovan visoki vojaški predstavnik, ki je novinarje seznanil z vsebino poročila. "Preveč civilistov je umrlo tisti dan, ko so se spraševali, kje je vojska," je dejal.

V povzetku poročila, ki ga je vojska posredovala novinarjem, je ugotovila, da je bila divizija, ki je bila pristojna za Gazo, že od prvih ur vojne preobremenjena, "saj so teroristi prevzeli nadzor in izvajali poboje v skupnostih in na cestah na območju".

Vojska je tudi priznala, da je bila pred napadom "preveč samozavestna" in je imela napačne predstave o vojaških zmogljivostih Hamasa.

Ugotovitve preiskave, ki je vključevala 77 ločenih preiskav o tem, kaj se je dogajalo v skupnostih, v vojaških oporiščih in na številnih točkah spopadov na obrobju Gaze, sicer že predstavljajo neposredno tudi prizadetim osebam.

"Takšnega scenarija si nismo niti predstavljali," je novinarjem povedal predstavnik vojske in dodal, da so palestinski skrajneži pod vodstvom Hamasa Izrael presenetili ne le z velikostjo in obsegom napada, temveč tudi z brutalnostjo.

Ugotovili so, da je napad potekal v treh valovih in da je takrat iz Gaze v Izrael vstopilo skupno več kot pet tisoč ljudi.

V prvem valu je bilo po navedbah vojske več kot tisoč pripadnikov elitnih enot vojaškega krila Hamasa, ki so prodrli pod močnim ognjem, v drugem valu je prišlo dva tisoč borcev, v tretjem valu pa več sto borcev in več tisoč civilistov. Skupno je prišlo "približno pet tisoč teroristov", so navedli v poročilu.

Zaradi neuspeha vojske med napadom je sicer načelnik generalštaba izraelske vojske, general Herci Halevi že januarja napovedal, da bo odstopil. Že takrat je prevzel odgovornost za neuspeh. Po objavi poročila je v video izjavi danes ponovno prevzel polno odgovornost za napake, na katere je opozorila preiskava. Njegov odstop bo sicer stopil v veljavo 6. marca.

16.20 Izrael napovedal trajno namestitev vojske v tamponskem območju na jugu Libanona

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je danes dejal, da bo izraelska vojska v tamponskem območju na jugu Libanona, kot ga je imenoval, ostala do nadaljnjega. Dodal je, da je ohranitev prisotnosti vojske na tem območju odvisna od razmer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska bi se v okviru dogovora o prekinitvi ognja z libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah do podaljšanega roka 18. februarja morala umakniti z juga Libanona, vendar je Kac takrat dejal, da bodo tam ohranili enote na petih položajih v tamponskem območju.

To je utemeljeval z zagotavljanjem varnosti več krajev na severu Izraela ob meji z Libanonom. Do kdaj naj bi izraelska vojska tam ostala, pa ni sporočil.

Kac je nato danes dejal, da bodo izraelske enote tam ostale do nadaljnjega. "Tam je tamponsko območje. Ni bilo lahko, vendar sem vztrajal in dobili smo zeleno luč ZDA. Predložili smo jim zemljevid in ostali bomo za nedoločen čas - to je odvisno od razmer, ne od časa," je dejal danes na konferenci regionalnih voditeljev, so sporočili iz njegovega urada.

Za libanonskega predsednika Josepha Aouna in druge visoke politične predstavnike v državi sicer vsakršna izraelska prisotnost na libanonskih tleh pomeni okupacijo.

Izrael in Hezbolah sta konec novembra lani dosegla dogovor o prekinitvi ognja, v skladu s katerim bi se moral Hezbolah v 60 dneh umakniti severno od reke Litani, izraelska vojska pa z juga Libanona. Vendar so ta rok podaljšali do 18. februarja, potem ko Izrael ni umaknil svojih sil z libanonskega ozemlja.

14.30 Izraelska vojska naj se ne bi umaknila z meje med Gazo in Egiptom

Izrael se ne bo umaknil z meje med območjem Gaze in Egiptom, kot sta se v dogovoru o prekinitvi ognja dogovorila Izrael in palestinsko islamistično gibanje Hamas, danes poročajo izraelski mediji, ki navajajo neimenovanega izraelskega uradnika. Hamas je to obsodil kot kršitev že tako krhkega dogovora, navaja časnik Haaretz.

Izraelska vojska bi se morala v skladu z dogovorom iz koridorja Filadelfi med Gazo in Egiptom začeti umikati ta konec tedna in umik končati v približno enem tednu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Neimenovani izraelski uradnik pa je po poročanju časnika The Times of Israel dejal, da se z omenjene meje ne bodo umaknili, saj da ne bodo dovolili, da bi se "Hamasovi morilci znova sprehajali po naših mejah s tovornjaki in orožjem" in da bi se s pomočjo tihotapljenja znova oborožili.

Prva faza dogovora, ki velja od 19. januarja, bi se morala končati v soboto, pogajanja o drugi fazi pa naj bi se med ohranitvijo prekinitve ognja še nadaljevala, saj njene podrobnosti niso dogovorjene. Po nekaterih poročilih se ta pogajanja še niso niti dobro začela.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sicer prav danes izraelsko delegacijo pozval, naj "danes odpotuje v Kairo, da bi se pogovori nadaljevali", so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz njegovega kabineta. Drugih podrobnosti niso navedli.

V drugi fazi prekinitve ognja naj bi se končala vojna v Gazi, v kateri je bila v 15 mesecih ta palestinska enklava povsem uničena, ubitih pa je bilo več deset tisoč Palestincev. Hamas naj bi izpustil vse talce iz Izraela, ki jih še ni, izraelska vojska pa bi se umaknila iz Gaze.

Januarja so sicer izraelski uradniki poudarjali, da se iz Gaze ne bodo umaknili, dokler Hamas ne bo izpustil vseh talcev. Netanjahu je tudi pod pritiskom svojih skrajno desnih koalicijskih partnerjev, ki vztrajajo pri nadaljevanju vojne do uničenja Hamasa.

6.30 Hamas predal trupla štirih talcev

Izrael je potrdil, da je prejel krste s posmrtnimi ostanki štirih talcev, in sporočil, da je začel postopek njihove identifikacije.

Hamas pa je potrdil, da je Izrael izpustil več kot 600 zapornikov. Na desetine se jih je že vrnilo na okupirani Zahodni breg in v Gazo, kjer so jih pričakale množice, poroča BBC.

Kot je sporočil Hamas, Izrael zdaj "nima druge izbire", kot da začne pogajanja o drugi fazi prekinitve ognja.

S to izmenjavo sta Izrael in Hamas izpolnila zaveze v okviru prve faze dogovora o prekinitvi ognja v Gazi, ki se sicer izteče v soboto. Podrobnosti o načrtovani naslednji fazi še niso dogovorjene. Hamas je sicer nedavno sporočil, da so v drugi fazi dogovora pripravljeni hkrati predati vse preostale še živeče talce. V zameno zahtevajo trajno premirje in popoln umik izraelskih sil iz palestinske enklave.