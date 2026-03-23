Ponedeljek, 23. 3. 2026, 9.51
Iz Teherana poročajo o grozljivih zvokih eksplozij #vŽivo
Izraelska vojska je zgodaj zjutraj izvedla obsežne zračne napade na različne lokacije po iranski prestolnici.
8.40 Vojna v Iranu še zvišuje cene nafte
6.30 Obsežni zračni napadi na Teheran
Vojna v Iranu še naprej zvišuje cene nafte. Severnomorska nafta brent se je v današnjem azijskem trgovanju povzpela že do približno 113 dolarjev (97,99 evra) za 159-litrski sod in je za več kot 50 odstotkov dražja kot pred začetkom ameriško-izraelskih napadov na Iran.
Teksaška lahka nafta, ki bo dobavljena maja, se je do opoldneva po singapurskem času podražila za 2,48 dolarja (2,15 evra) na 100,71 dolarja (87,33 evra) za sod. Majske terminske pogodbe za nafto brent pa so se podražile za 1,13 dolarja (0,98 evra) na 113,32 dolarja (98,27 evra).
Iranski državni mediji, vključno s tiskovno agencijo Fars, ki je povezana z Islamsko revolucionarno gardo (IRGC), poročajo o številnih eksplozijah v Teheranu.
"Poročali so o grozljivih zvokih eksplozij," navaja Fars.
Izraelske obrambne sile (IDF) so sporočile, da ciljajo "teroristično infrastrukturo" v Teheranu.
✈️🎯IAF STRIKES IN TEHRAN CONTINUE— Israel Defense Forces (@IDF) March 22, 2026
A wide-scale wave of strikes on security bodies targeted:
• A military base used for training soldiers and storing missile systems intended to target aircrafts
• A weapons production and storage facility of the Ministry of Defense
• A…