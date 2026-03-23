Na. R.

23. 3. 2026,
9.51

7 minut

eksplozija vojska Izrael napad Iran Teheran

Iz Teherana poročajo o grozljivih zvokih eksplozij #vŽivo

Iran, bomba, Teheran | Izraelske sile napadajo teroristične lokacije, so navedli v sporočilu.

Izraelske sile napadajo teroristične lokacije, so navedli v sporočilu.

Izraelska vojska je zgodaj zjutraj izvedla obsežne zračne napade na različne lokacije po iranski prestolnici.

8.40 Vojna v Iranu še zvišuje cene nafte
6.30 Obsežni zračni napadi na Teheran 

Vojna v Iranu še naprej zvišuje cene nafte. Severnomorska nafta brent se je v današnjem azijskem trgovanju povzpela že do približno 113 dolarjev (97,99 evra) za 159-litrski sod in je za več kot 50 odstotkov dražja kot pred začetkom ameriško-izraelskih napadov na Iran.

Teksaška lahka nafta, ki bo dobavljena maja, se je do opoldneva po singapurskem času podražila za 2,48 dolarja (2,15 evra) na 100,71 dolarja (87,33 evra) za sod. Majske terminske pogodbe za nafto brent pa so se podražile za 1,13 dolarja (0,98 evra) na 113,32 dolarja (98,27 evra).

Ameriški predsednik Trump je v nedeljo zvečer po srednjeevropskem času iranskim voditeljem zagrozil z uničenjem energetskih objektov, če država v 48 urah ne bo v celoti odprla Hormuške ožine. Vodstvo v Teheranu je v odzivu zagrozilo s popolnim zaprtjem ožine, ki je ključnega pomena za svetovno trgovino z nafto.

Iranski državni mediji, vključno s tiskovno agencijo Fars, ki je povezana z Islamsko revolucionarno gardo (IRGC), poročajo o številnih  eksplozijah v Teheranu.

"Poročali so o grozljivih zvokih eksplozij," navaja Fars.

Izraelske obrambne sile (IDF) so sporočile, da ciljajo "teroristično infrastrukturo" v Teheranu.

 
