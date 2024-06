Iz Libanona nad sever Izraela poletelo več kot 160 raket

Po navedbah izraelske vojske je od danes zjutraj Hezbolah (to je šiitska islamistična organizacija, ki je tesno povezana z Iranom) na Izrael v več valovih izstrelil več kot 160 raket. Kot piše izraelski medij Times of Israel, za zdaj ni podatkov o žrtvah.

Prihajajo poročila o tem, da si približno 21 izraelskih gasilskih ekip in osem letal prizadeva za gašenje več požarov v severnem Izraelu, ki so jih sprožili raketni napadi Hezbolaha. Rakete naj bi povzročile tudi škodo na objektih. Del raket je prestregla izraelska zračna obramba.

Footage posted to social media shows several Iron Dome interceptions and rocket impacts in the Mount Meron area, following a barrage launched from Lebanon. pic.twitter.com/nn7q7tQKUI