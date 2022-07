Italija v šoku po brutalnem umoru #video

V Italiji odmeva grozljiv napad na uličnega prodajalca v obalnem mestu Civitanova Marche. V petek sredi dneva je 39-letnika iz Nigerije napadel 32-letni Italijan in ga pretepel do smrti, medtem ko so mimoidoči posneli dogodek, napadalca pa ni ustavil nihče.

A disabled black man was killed in broad daylight in Italy.

The murderer was inspired by racist, anti-black, anti-immigrant manifestos that rhyme w 🇮🇹 right wing talking points.

Salvini & Meloni are spreading dangerous racist lies like replacement theory. pic.twitter.com/JevSlQykm5 — Rula Jebreal (@rulajebreal) July 30, 2022

Kot je v soboto sporočila policija, je 32-letnik Nigerijca Aliko Ogorchukwuja, poročenega očeta dveh otrok, najprej zasledoval, nato pa ga zbil po tleh z njegovo berglo ter ga začel pretepati. Na koncu mu je vzel mobilni telefon in zbežal. Policisti so ga kasneje aretirali zaradi suma namernega uboja in ropa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vpili na napadalca, a ustavil ga ni nihče

Incident, ki se je zgodil sredi prometne nakupovalne ulice, je trajal vsega nekaj minut. Na spletu je kasneje zakrožil videoposnetek, na katerem je videti, kako napadalec na tleh neusmiljeno pretepa svojo žrtev. V ozadju je sicer slišati ljudi, ki mu govorijo, naj preneha, in pozivajo drug drugega, naj nekdo že pokliče policijo, a ustavil ga nihče. Eden od mimoidočih je kasneje za medije dejal, da je bil Nigerijec ubit zgolj zaradi svoje barve kože.

Policija nasprotno domneva, da ni šlo za rasistično pogojeno dejanje, ampak za pretirano reakcijo osumljenca, potem ko je žrtev – šlo naj bi za okolici znanega uličnega prodajalca – poskušala njemu in njegovi partnerici najprej nekaj prodati, nato pa ju je še prosila za drobiž. Napadalec se je sicer preko svoje odvetnice že opravičil in obžaloval svoje dejanje.

Police in #Italy have arrested an Italian man in the #murder of a Nigerian street vendor whose brutal beating death was filmed by onlookers without any apparent attempt to intervene physically.https://t.co/cARL6vZyTd — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 30, 2022

Predsednik dežele Marke, kjer se nahaja mesto Civitanova Marche, je dogodek na Facebooku označil kot "blazno nasilje brez primere".

Odzvali so se tako levi kot desni politiki v Rimu. "Okrutnost brez primere. Vsesplošna brezbrižnost. Za to ni opravičila," je tvitnil vodja levosredinske Demokratske stranke Enrico Letta. Oglasil se je tudi vodja desne Lige Matteo Salvini, ki je poudaril, da "varnost nima barve" in "mora znova postati pravica".