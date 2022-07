Zaradi te bolezni že druga smrt

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Španiji so zabeležili že drugo smrt zaradi opičjih koz.

V Španiji so zabeležili že drugo smrt zaradi opičjih koz. Foto: Reuters

Španija danes poroča o drugi smrtni žrtvi opičjih koz, potem ko je ta bolezen prvo življenje v tej državi terjala v petek. Umrla sta mlada moška, več epidemioloških informacij pa bodo zbrali v posebni preiskavi. WHO v Evropi ob nadaljnjem širjenju bolezni pričakuje še več smrtnih primerov.

Španija je v petek poročala o prvem zabeleženem primeru smrti zaradi opičjih koz v Evropi. Tega so zabeležili v severovzhodni regiji Valencia, in sicer je okužba vodila do encefalitisa oz. vnetja možganov, poroča španska tiskovna agencija EFE. Več podrobnosti o drugi smrti zaenkrat ni znanih.

Na stari celini je prav Španija tista država, ki jo je bolezen doslej najhuje prizadela; zabeležili so 4298 primerov.

V petek je o prvi smrtni žrtvi, okuženi z opičjimi kozami, poročala tudi Brazilija. Pred tem je bolezen terjala življenja le v Afriki, od koder virus izhaja in kjer so ga leta 1970 prvič zaznali. Brazilske oblasti so sicer navedle, da je imel preminuli pacient tudi druge resne zdravstvene težave.

Evropski urad Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je danes opozoril, da je mogoče na stari celini ob širjenju bolezni pričakovati nove smrtne žrtve. Predstavnica WHO Europe Catherine Smallwood je pozvala k hitri prekinitvi širjenja bolezni in zaustavitvi izbruha, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obenem je sicer dodala, da bolezen večinoma izgine brez potrebe po zdravljenju. A v določenih primerih lahko pripelje tudi do hujših zapletov in smrti: "Običajno pacienti bolnišnično oskrbo potrebujejo zaradi lajšanja bolečin, sekundarnih okužb in, v manjšem številu primerov, potrebe po naslavljanju življenjsko ogrožajočih zapletov, kot je encefalitis."

Zunaj Afrike so po navedbah WHO države od začetka maja doslej zabeležile več kot 18.000 primerov opičjih koz, večino v Evropi. Prejšnji teden je WHO izbruh opičjih koz razglasila za grožnjo svetovnemu javnemu zdravju.