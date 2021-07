Na Hrvaškem zaradi dehidracije umrla turistka

V Makarski na Biokovu se je včeraj zgodila tragedija. Turistka, ki je planinarila skupaj s hčerko in njenim prijateljem, je zaradi visokih temperatur in hude dehidracije umrla.

Reševalci gorske reševalne službe (HGSS) Makarska so bili obveščeni o pogrešani turistki na območju Vitlićev. Ta se je skupaj s hčerko in njenim prijateljem odpravila na pohod. Ko so se vrnili v zaselek, se je odločila, da bo počivala, hči in prijatelj pa sta odšla po avtomobil. Ko sta se vrnila, mame ni bilo več na dogovorjenem mestu. O tem sta obvestila pristojne in stekla je reševalna akcija, v kateri je sodelovalo 19 gorskih reševalcev.

Preiskali so hribovito traso na Biokovu. Žensko so našli nezavestno, nudili so ji prvo pomoč in jo oživljali, a so bili prepozni, poroča Večernji list.

"Razmere so težke, zaradi visokih temperatur lahko pride do hude dehidracije. Za noben osvojen vrh ni vredno tvegati življenja," so na družbenem omrežju Facebook opozorili hrvaški reševalci.