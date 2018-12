IS izvedel napad na libijsko zunanje ministrstvo

Napad se je začel z eksplozijo avtomobila bombe v bližini ministrstva, kar pa je bila le diverzija, da je na območje eksplozije prišlo več pripadnikov varnostnih sil izpred ministrstva, v katero so vdrli napadalci.

Eden se je potem razstrelil v drugem nadstropju ministrstva, še eden je umrl, ko mu je razneslo kovček z eksplozivom. Tretji napadalec pa je bil ubit v strelskem spopadu, so pojasnili predstavniki libijskih specialnih sil.

Pri tem so bili ubiti najmanj trije ljudje, med njimi tudi diplomat, ki je bil vodja oddelka na ministrstvu, je sporočil zunanji minister Tahar Siala.

Foto: Reuters

Odgovornost za napad je prevzel IS, ki se je pohvalil, da so napad izvedli "trije borci kalifata", ki so bili oboroženi s samomorilskimi jopiči in avtomatskim orožjem.

Notranji minister Fathi Baš Aga je na novinarski konferenci nato priznal, da je varnostna situacija v državi "zunaj nadzora". Dodal je, da se zavedajo, da je to idealno gojišče za skrajne skupine, kakršna je tudi Islamska država, ki je vse bolj dejavna v tej državi na severu Afrike.

Pogoreli avtomobili pred sedežem libijskega zunanjega ministrstva po napadu v Tripoliju v Libiji. Foto: Reuters