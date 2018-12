Islamska država usmrtila 700 ljudi

Pripadniki džihadistične skupine Islamska država (IS) so v preteklih dveh mesecih na vzhodu Sirije usmrtili skoraj 700 zapornikov, je danes sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Ubiti zaporniki so bili del skupine približno 1.350 civilistov in borcev, ki jih IS zadržuje na območju ob iraški meji.