Britanski general: Rusija večja grožnja od Islamske države in Al Kaide

Načelnik generalštaba britanske vojske je dejal, da Rusija za Veliko Britanijo predstavlja večjo grožnjo od Islamske države in Al Kajde.

Rusija nedvomno predstavlja večjo grožnjo varnosti Velike Britanije kot teroristične skupine, kot sta na primer skrajna skupina Islamska država in teroristična mreža Al Kaida, je v pogovoru za britanski časnik The Daily Telegraph dejal načelnik generalštaba britanske vojske, general Mark Carleton-Smith.

Poudaril je, da je Rusija že pokazala pripravljenost, da uporabi vojsko za zasledovanje svojih nacionalnih interesov, ter da si uradna Moskva prizadeva "izkoristiti ranljivosti Zahoda".

Slabi odnosi med Rusijo in Veliko Britanijo

"Rusija si sistematično prizadeva dognati in izkoristiti ranljivosti Zahoda, še posej na nekaterih netradicionalnih področjih, kot so svetovni splet, vesolje in podvodno vojskovanje," je še dejal načelnik generalštaba britanske vojske.

Rusko-britanski odnosi so letos dosegli zgodovinsko dno. London je Moskvo obtožil zastrupitve nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegove hčerke Julije Skripal v Salisburyju v Veliki Britaniji. Ruska stran je do zdaj vse obsodbe odločno zavračala.