Avstrija prepovedala simbole skrajnih organizacij, predvsem islamskih

Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA, je opozicija tudi opozorila, da niso na seznam vključili skrajno desnih skupin.

Na novo bo prepoved veljala za Muslimansko bratovščino, Sive volkove, Kurdsko delavsko stranko (PKK), Hamas, vojaško krilo Hezbolaha, pa tudi za hrvaške ustaše. Ni pa na seznamu npr. Identitaristov in Državljanske nepokorščine.

Avstrijski notranji minister Herbert Kickl iz vrst svobodnjakov je na kritike opozicije danes dejal, da so na seznamu skupine, ki so "tukaj in zdaj dejavne na avstrijskem ozemlju in so usmerjene proti našim temeljnim vrednotam in pravni državi". Seznam so po njegovih navedbah izdelali strokovnjaki zveznega urada za zaščito ustave in boj proti terorizmu. Opoziciji je tudi ponudil, da bi jih o tem podrobno seznanili na seji parlamentarnega pododbora za zaprtimi vrati.