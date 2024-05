Incident v zraku: potnik gol tekel po letalu

"Iskreno se opravičujemo prizadetim gostom," je dejal tiskovni predstavnik letalske družbe Virgin Australia, potem ko so bili potniki na letu iz Pertha v Melbourne priča neljubemu incidentu. Eden izmed potnikov se je slekel in gol tekel po letalu ter pri tem na tla podrl več članov posadke.

Po uri in pol je letalo pristalo v Perthu, kjer so moškega predali policiji. Možje v modrem so ga odpeljali v bolnišnico, poroča NBC News.

A man has been arrested by air marshals after allegedly running naked down the aisle of a Virgin Australia flight from Perth to Melbourne. 7NEWS Adelaide at 6pm | https://t.co/Rz0F3KbLNs #7NEWS pic.twitter.com/QBJktgRSi1