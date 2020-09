Imajo ZDA res cepivo ali gre le za trik Donalda Trumpa?

Razen cepiva, ki ga je oznanil ruski predsednik Vladimir Putin, o njegovi učinkovitosti pa preostali svet trenutno dvomi, cepiva proti novemu koronavirusu še ni. Testiranja cepiv v ZDA so približno na polovici poti in nobeno od poskusnih cepiv do 1. novembra v skladu s predpisi, ki veljajo, naj ne bi bilo pripravljeno za množično uporabo, poroča STA.

Ameriški strokovnjak za nalezljive bolezni pri univerzi Minnesota Michael Osterholm je za ameriško tiskovno agencijo AP izrazil zaskrbljenost, da lahko gre za politično potezo. "Zdravstvena javnost želi varno in učinkovito cepivo, tako kot vsi skupaj. Vendar morajo biti podatki jasni, da je cepivo učinkovito in varno," je dejal in opozoril na dogodke, ki so zmanjšali kredibilnost ameriške zvezne uprave za hrano in zdravila (FDA).

Odstavitve uradnikov se kar vrstijo

V torek so s položaja odstavili že drugega visokega uradnika FDA v nekaj dnevih. Političnega nameščenca Johna Wagnerja so poleti postavili za vodjo urada za zunanje zadeve FDA. Zaradi zapletov pri najavi uporabe plazme bolnikov, ki so preboleli covid-19, za pomoč tistim, ki bolezen prebolevajo, so ga nato odstavili in na njegov položaj imenovali profesionalko Heidi Rebello, ki bo odslej skrbela za vse javne komunikacije.

Pred slabim tednom so s položaja tiskovne predstavnice odstavili prav tako politično nameščenko, ki je prišla k FDA šele letos poleti, Emily Miller. Trump je pred kratkim na veliko razglasil, da bolezen covid-19 poslej zdravijo s krvno plazmo tistih, ki so okrevali, komisar FDA pa je v strokovni javnosti padel v nemilost, ker je pretiraval s poudarjanjem prednosti plazme, ki še niso dokazane.

Trump je pred tem napadal FDA in znanstvenike obtoževal, da zavirajo napredek pri zdravljenju bolnikov, nato je prišla najava o krvni plazmi in Hahn se je moral zagovarjati pred obtožbami, da se je vdal političnemu pritisku Bele hiše, še poroča STA.