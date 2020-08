Že več kot 25 milijonov ljudi okuženih z novim koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot so v nedeljo zvečer še izračunali ameriški raziskovalci, so tudi po številu smrtnih primerov zaradi covid-19 na prvem mestu ZDA z več kot 183 tisoč smrti. Sledita jim Brazilija z več kot 120 tisoč in Mehika z okoli 64 tisoč smrtnih primerov. Skupaj je na svetu zaradi te bolezni umrlo že več kot 845 tisoč ljudi, poroča STA.

Na posebni spletni strani Univerze Johnsa Hopkinsa sicer redno posodabljajo podatke. Ti so tako ponavadi višji od uradnih, ki jih vodi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). So pa morali nekajkrat na univerzi svoje podatke že tudi popraviti navzdol, poročanje nemške tiskovne agencije dpa navaja STA. Po drugi strani podatki o potrjenih primerih ne odražajo dejanske slike razširjenosti novega koronavirusa.

V zadnjem času sicer po številu na novo potrjenih okužb v svetu prednjači Indija, ki je tako s tretjega mesta že izrinila Mehiko. Tam zdaj dnevno potrdijo tudi po skoraj 80 tisoč okužb.