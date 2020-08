NIJZ izdal navodila za prvi teden šole: Maske za vse

Kot je razvidno iz objave na spletni strani NIJZ, učencem osnovnih šol in dijakom v učilnicah ne bo treba uporabljati maske, bodo pa te priporočljive v skupnih prostorih. Kako bo to videti v praksi, je v intervjuju za Siol.net razložila šolska ministrica Simona Kustec, ki je med drugim dejala, da so pravila o uporabi in nošenju zaščitnih mask zelo jasno določena.

"Če so učenci med poukom vedno v istem razredu, potem mask ne potrebujejo. Ko pa se na primer premikajo iz enega razreda v drugega ali ob prihodu v šolo ter odhodu iz nje, pa je zaradi varnosti zaščitna maska priporočljiva, pa še to od določene starosti dalje. Pri učiteljih prav tako velja nekaj podobnega. Vzpostavili smo razmere, ki so človeške in življenjske, na drugi strani pa ukrepi onemogočajo kakršnokoli možnost, da se v šolah in vrtcih pojavi širjenje okužb, če vanje vstopamo zdravi," je dejala Kustečeva.

Foto: NIJZ