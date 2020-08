S koronavirusom je okužena zaposlena v kranjski porodnišnici

Pri eni od zaposlenih v porodnem bloku kranjske porodnišnice so v soboto potrdili okužbo z novim koronavirusom, je objavila kranjska porodnišnica na svoji spletni strani. Vsem, ki so bili v stiku z okuženo, so vzeli brise, vsi testi so bili negativni. Okužena je v samoizolaciji, njeni tesnejši stiki v službi pa v karanteni.

V kranjski porodnišnici navajajo, da se je zaposlena okužila v domačem okolju. Ob tem nima nobenega od znakov ali simptomov okužbe z novim koronavirusom in je ves čas dela z bolniki uporabljala predvideno in ustrezno zaščitno opremo, poroča STA.

Po potrjeni okužbi so izdelali epidemiološko oceno možnosti prenosa okužbe, ki kaže, da je verjetnost prenosa okužbe na porodnice in novorojenčke majhna. Iz obstoječe svetovne literature je razvidno, da novorojenčki niso ogrožena skupina za pojav obolenja covid-19. V svetovnem merilu so opisani le posamezni primeri obolenj pri novorojenčkih, ki pa so imeli večinoma prisotna druga spremljajoča obolenja, so navedli.

Iz preventivnih razlogov zamejevanja širjenja obolenja so v bolnišnici reorganizirali delovne procese in ločili bivalne prostore že hospitaliziranih porodnic od bivalnih namestitev nosečnic in porodnic, ki šele prihajajo v bolnišnico.

Ob tem so dodali, da bodo skrbno spremljali epidemiološko situacijo. Po potrebi bodo izvedli dodatna preventivna testiranja tudi pri širšem krogu preostalih zaposlenih v bolnišnici.

Za vse tiste, ki so bili v preteklih dneh v bolnišnici hospitalizirani, na pregledih ali obisku in jih območna epidemiološka služba ni poklicala, pričakujejo, da prenos na podlagi omenjene okužbe ni bil možen.

Ob tem v bolnišnici vsem svetujejo, naj bodo pozorni na znake, kot so povišana telesna temperatura, kašelj, bolečine v grlu, in naj se v primeru težav posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom.

Bolnišnica je do nadaljnjega za obiske zaprta. Dovoljeno je le spremstvo partnerja, izključno za čas poroda.