Rusija sporočila, od kdaj bo na voljo cepivo proti novemu koronavirusu

Rusija bo cepivo proti bolezni covid-19 zagotavljala od septembra, množično cepljenje najbolj ogroženih skupin prebivalstva, kot so zdravniki in učitelji, pa se bo v državi začelo novembra ali decembra, je napovedal ruski minister za zdravje Mihail Muraško.

Ob današnjem delovnem obisku v Irkutsku je ruski zdravstveni minister Mihail Muraško še poudaril, da bo cepljenje "popolnoma prostovoljno". Kot je dodal, bodo testiranje cepiva po registraciji začeli ta teden. Po poročanju ruskih državnih medijev v tretji fazi preizkušanja cepiva sodeluje okoli 40 tisoč prostovoljcev.

"To nam bo pomagalo ugotoviti vse podrobnosti pri velikem delu prebivalstva. Vidimo, da je cepivo učinkovito in varno, a želimo podrobnejše raziskave. Imamo bolnike s posebnimi lastnostmi in različnimi pridruženimi boleznimi," je pojasnil Muraško.

Pri testiranju ruskega cepiva bodo sodelovali prostovoljci iz Venezuele

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je medtem že v nedeljo napovedal, da bo v prihodnjih dneh prosil prostovoljce, naj sodelujejo pri testiranju ruskega cepiva. Venezuelska vlada, ki je od Rusije dobila za več milijard dolarjev posojil, je namreč privolila v sodelovanje v kliničnih testiranjih, poroča STA.

Madurova izjava nakazuje, da Venezuela še nima prostovoljcev za testiranje, čeprav je minister za zdravje Carlos Alvarado pred desetimi dnevi dejal, da je Venezuela ponudila Rusiji 500 prostovoljcev za testiranje cepiv. Venezuelska vlada je sicer že izrazila pripravljenost sodelovati tudi v testiranjih kitajskih in kubanskih cepiv proti bolezni covid-19.

Proizvodnja ruskega cepiva se je že začela

Ruski predsednik Vladimir Putin je 11. avgusta naznanil, da je Rusija kot prva na svetu razvila cepivo proti koronavirusni bolezni 19, ki da ponuja "stabilno odpornost", in da so ga v državi že registrirali. Štiri dni zatem je rusko ministrstvo za zdravje sporočilo, da se je proizvodnja cepiva že začela.

Moskva je cepivo, ki ga je v sodelovanju z ministrstvom za obrambo razvil inštitut Gamaleja, poimenovala Sputnik V po sovjetskem satelitu. Tuji znanstveniki sicer izražajo pomisleke ob tovrstni hitrosti, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa je Moskvo pozvala k spoštovanju vseh veljavnih smernic, ki veljajo za razvoj cepiva.

Razvoj, testiranje in proizvodnja cepiv sicer običajno trajajo več let. Cepiva trenutno razvijajo države po vsem svetu, ki si želijo upočasnitve pandemije bolezni covid-19 in vrnitve življenja v normalne tirnice, potem ko so karantena in ukrepi za preprečevanje širjenja okužb prizadeli milijarde ljudi, piše STA.