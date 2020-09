Berlusconi okužen z novim koronavirusom

Berlusconi, ki bo konec septembra dopolnil 84 let, je bil pozitiven na dveh testih, vendar še naprej dela od doma v Arcoreju blizu Milana, kjer bo preživel tudi načrtovano obdobje karantene, so povedali viri, piše STA.

Njegov osebni zdravnik je za italijanske medije dejal, da Berlusconi nima simptomov.

Konec avgusta so mediji poročali, da se je Berlusconi srečal z znanim poslovnežem Flaviom Briatorejem, ki je bil med drugim šef ekip formule ena Benetton in Renault. Pozneje so pri Briatoreju potrdili okužbo z novim koronavirusom. Berlusconi je takrat dejal, da je opravil test, a da je bil ta negativen, poroča Sky News. Sedemdesetletni Briatore se je nekaj dni zdravil v bolnišnici, nato pa zdravljenje nadaljeval doma.

Prva evropska država, ki jo je prizadel novi koronavirus

Italija je bila prva evropska država, ki jo je hudo prizadel novi koronavirus, prvi primer so potrdili v sredini februarja. Raziskava odpadnih voda italijanskega nacionalnega inštituta za zdravje ISS je sicer pokazala, da je bil novi koronavirus v najmanj dveh večjih mestih na severu Italije prisoten že decembra lani.

V Italiji, kjer živi okoli 61 milijonov ljudi, so do zdaj potrdili več kot 271 tisoč okužb, umrlo je več kot 35 tisoč ljudi. Največ okuženih v enem dnevu so imeli 21. marca, in sicer 6.554.

Število okuženih zadnje tedne spet narašča.