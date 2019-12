Hrvati tekmovalca zamenjali za migranta in ju poslali v BiH #video

Dva študenta iz Nigerije sta se novembra udeležila univerzitetnega športnega tekmovanja v Pulju na Hrvaškem. Na ulicah Zagreba so ju ustavili policisti, ju strpali v kombi in ju v bližini Velike Kladuše z orožjem prisilili, da prečkata mejo, sta povedala. Na hrvaškem notranjem ministrstvu pravijo, da policija preverja, "ali je šlo še za en poskus zlorabe prihoda na športna tekmovanja".

Študenta nigerijske tehnične fakultete Owerri sta se na Hrvaškem udeležila Svetovnega univerzitetnega tekmovanja v Pulju. Po tekmovanju sta odšla v Zagreb, od koder bi morala proti Nigeriji poleteti 18. novembra.

Študent: Policist mi je rekel, da me bo ustrelil, če ne prečkam meje

Kot je za bosanski medij Zurnal.info povedal eden od študentov, ju je na ulicah hrvaške prestolnice ustavil policist. Ker nista imela dokumentov, saj sta jih pustila v hostlu, so ju odpeljali na policijsko postajo. Poskušala sva jim razložiti, da sva tu legalno, da imava vizum, a ni nič pomagalo, je povedal nigerijski študent. Nato so ju policisti strpali v kombi in jima rekli, da ju peljejo v Bosno. Pripeljali so ju na mejo in ju skupaj z drugimi osebami, verjetno migranti, prisilili, da so jo prečkali.

Kot je povedal študent, meje najprej ni želel prečkati, a policist mu je rekel, da ga bo ustrelil, če se ne premakne.

IOM potrdil, da sta na Hrvaškem bivala legalno

Študenta sta nato peš prišla do begunskega taborišča Mistral v Veliki Kladuši. Pritožila sta se Mednarodni organizaciji za migracije (IOM), ki upravlja to taborišče, kjer so potrdili, da sta študenta iz Nigerije na Hrvaškem bivala legalno, je poročala Al Jazeera Balkans.

Ministrstvo: Njun izstop iz Hrvaške ni zabeležen

Hrvaško notranje ministrstvo je medtem sporočilo, da ne ve, kako sta se študenta znašla v BiH in da ni zabeležen njun legalni izstop iz Hrvaške. Kot je za hrvaško nacionalno televizijo povedala predstavnica za stike z javnostmi na notranjem ministrstvu, sta se nigerijska študenta v zagrebški hostel prijavila 16. novembra in ga zapustila 18. novembra.

Kot je še povedala, sta Nigerijca vzela svoje stvari in dokumente ter odšla neznano kam. Dodala je še, da policija preverja, "ali je šlo še za en poskus zlorabe prihoda na športna tekmovanja".

Študenta sta trenutno še vedno v Veliki Kladuši in imata novo težavo, saj jima je potekel vizum, ki sta ga imela za vstop na Hrvaško.

Nezakonito ravnanje hrvaških policistov

Tudi če bi nigerijska študenta bila migranta, bi bilo takšno postopanje nezakonito, saj ga prepoveduje mednarodno pravo. Nevladne organizacije in mediji so sicer v preteklosti že večkrat poročali o nezakonitih vračanjih migrantov čez mejo. Tako je Amnesty International Slovenija lani dokumentirala več dogodkov, ko so hrvaški policisti migrante brez postopka deportirali v BiH, nekaterim so vzeli denar in jim uničili mobilne telefone, da bi jim otežili ponovno prečkanje meje. Več v člankih spodaj.