Hrvati poleti ne bodo podražili cestnin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška vlada je danes odločila, da tudi letos ne bo sezonsko podražila cestnine za avtoceste, ki so v večinski državni lasti. S tem želi dodatno pripomoči h krepitvi dejavnosti v turističnem in prometnem sektorju v obdobju glavne turistične sezone, da bi tako spodbudili tudi druge dele hrvaškega gospodarstva.

Na Hrvaškem so praviloma za obdobje od sredine junija do sredine septembra podražili cestnino za deset odstotkov. Lani sezonske podražitve cestnin ni bilo, ker so želeli v kriznem letu zaradi epidemije novega koronavirusa privabiti čim več turistov.

Hrvaška vlada je danes sprejela sklep, da javno podjetje Hrvatske autoceste (Hac) cestnine ne bo podražilo niti letos. Hac, ki se mu je v začetku leta pridružilo javno podjetje Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ), upravlja 1.112 kilometrov hrvaških avtocest.

Hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković je menil, da bodo zaradi današnjega sklepa vlade pobrali za približno deset milijonov evrov manj cestnin. Hac je prejšnji teden objavil, da letos načrtujejo 2,18 milijarde kun (290 milijonov evrov) prihodkov od cestnin.