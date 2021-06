Hrvaška objavila natančen zemljevid epidemioloških razmer

Hrvaška je objavila interaktivni zemljevid croatiacovid-19.info, ki prikazuje epidemiološko sliko po županijah in otokih. Doslej je Evropski center za nadzor bolezni (ECDC) objavljal zgolj stanje po hrvaških regijah.

Spletni zemljevid, ki ga je pripravilo hrvaško turistično združenje, je doslej koristilo že več kot milijon uporabnikov. V zadnjem tednu ga je obiskalo največ Nemcev, Nizozemcev, Hrvatov, Avstrijcev, Italijanov in Čehov.

Interaktivni zemljevid uporabnikom ponuja tudi informacije o ukrepih, ki veljajo za posamezno županijo, kot so odprtost hotelov, obratovalni časi restavracij in barov, omejitve zbiranja ljudi na javnih in zasebnih mestih, obveznost nošenja zaščitnih mask in število okuženih na sto tisoč prebivalcev.

Trenutno so v zeleni fazi Istra in otoki Rab, Cres, Lošinj, Brač, Korčula ter Vis. Preostali deli Hrvaške se nahajajo v oranžni fazi, rdeče sta obarvani le Međimurska in Varaždinska županija.

Prikaz epidemiološke slike Hrvaške po županijah je začel uporabljati tudi nemški Inštitut Robert Koch, ki se ukvarja z raziskovanjem in nadzorom nalezljivih bolezni. To je po navedbah združenja pomembno za uspeh turistične sezone ter motivacijo zaposlenih in lokalnih prebivalcev za odgovorno obnašanje.