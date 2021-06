Nov mejni prehod samo za Slovence in Hrvate

Notranja ministra Hrvaške in Slovenije, Davor Božinović in Aleš Hojs.

Notranja ministra Hrvaške in Slovenije, Davor Božinović in Aleš Hojs.

Notranja ministra Slovenije in Hrvaške, Aleš Hojs in Davor Božinović, sta na današnjem srečanju v Portorožu govorila tudi o načinih, kako olajšati prehod meje med državama. Tako je Božinović predstavil digitalno potrdilo za prehod hrvaške meje, Hojs pa je napovedal odprtje mejnega prehoda za dnevne migrante na območju Brežic oz. Krškega.

Dvostransko srečanje, ki je potekalo v okviru dvodnevnega gostovanja ministrov za notranje zadeve držav procesa Brdo v Portorožu, je bilo po Hojsovih besedah nadaljevanje izjemno dobrega sodelovanja med državama. Med drugim bodo tudi letos slovenski policisti odšli na hrvaško obalo in tamkajšnjim policistom pomagali v času turistične sezone, je v izjavi za medije navedel slovenski minister.

Božinović je na srečanju predstavil že uvedeno digitalno potrdilo na hrvaški strani, s katerim bo mogoče dobiti potrdilo pdf oz. kodo QR, ki bo zadostovala za prehod na Hrvaško. Predstavitev slovenske rešitve na tem področju je napovedana za prihodnje dni, je dodal Hojs.

Od začetka meseca izdali več kot 100 tisoč potrdil

Foto: Reuters Božinović je navedel, da so od začetka meseca svojim državljanom izdali že več kot 100 tisoč digitalnih potrdil in da so pripravljeni na sprejem potrdil iz vseh držav EU. Do zdaj so imeli na ta način že med osem in deset tisoč gostov, v glavnem iz Poljske in Češke, pa tudi iz Danske in Nemčije.

Gre za rešitev, ki bi pripomogla k zmanjšanju čakalnih dob na mejnih prehodih, je ocenil hrvaški minister in pozval, da bi v letošnjem letu Slovenci in Hrvati nadaljevali s tradicijo, da obiskujemo eden drugega.

Po Hojsovih besedah sta se z Božinovićem dotaknila tudi problematike zastojev prevoznikov na mejah: "Obe policiji imata nalogo, da v najkrajšem času najdeta rešitev, tako na Bregani kot na Gruškovju, za hitrejši pretok teh kamionov prek slovensko-hrvaške meje."

Mejni prehod namenjen samo slovenskim in hrvaškim državljanom

Obenem sta se s hrvaškim kolegom dogovorila, da najdeta rešitev za dnevne delovne migrante. Glede na to, da je bila izražena tudi želja županov z območja Brežic oz. Krškega, nameravajo odpreti dodaten mejni prehod, ki bi bil namenjen samo slovenskim in hrvaškim državljanom in bi bil odprt nekje med peto ali šesto uro zjutraj in deseto uro zvečer.

Na vprašanje glede podobnih težav lokalnega prebivalstva ob meji na Dragonji je Hojs odgovoril, da bo pretok v poletni sezoni že z uveljavitvijo covidnih potrdil bistveno hitrejši, "tako da verjamem, da bodo težave odpravljene".

Govorila tudi o predsedovanju Slovenije

Z Božinovićem sta se danes sicer pogovarjala tudi o slovenskem predsedovanju Svetu EU, konkretneje o sprejemu pakta za migracije in azil ter o novem schengenskem zakoniku in evalvacijskem sistemu, ki bo na mizi na neformalnem srečanju notranjih ministrov na Brdu pri Kranju 15. julija.

Sicer pa je Hojs navedel podatke, po katerih je na Hrvaškem glede na lani zrasel odstotek zajetih migrantov, medtem ko je ta številka na hrvaški meji po podatkih slovenske policije manjša. "To nedvomno kaže, da Hrvaška uspešno zamejuje prehod ilegalnih migrantov iz BiH proti zahodnim državam," je dodal. Pri tem je ponovil, da je Slovenija velik podpornik vstopa Hrvaške v schengen.

Božinović je navedel podatek, da letos Slovenija beleži za 26 odstotkov manj migrantov, v Hrvaški pa je njihovo število naraslo za štiri odstotke. "To pomeni, da Hrvaška brani zunanjo mejo Evropske unije," je poudaril ter dodal, da je vstop Hrvaške v schengen tudi v interesu Slovenije in Unije.