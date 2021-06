Če načrtujete počitnice pri naših južnih sosedih z avtom, potem pozor. Tudi letos bodo upravljavci hrvaških parkirišč pisali parkirne kazni, ki vam jih bo nato hrvaški odvetnik z vrtoglavimi stroški, ki lahko narastejo tudi na več sto evrov, poslal na dom. Odvetniška družba Anić in partnerji iz Zagreba trenutno zagovarja okoli 3600 takšnih lastnikov vozil, pa tudi nekaj lizinških hiš, največ iz Nemčije in Avstrije, kar precej jih je tudi iz Slovenije

Ste med tistimi, ki ste v preteklosti na dom iz Hrvaške dobili predlog za izvršbo v višini več sto evrov, in to zgolj zaradi nekaj evrov neplačane parkirnine? Zagrebški odvetnik Damir Sajko zastopa več tisoč podobnih primerov.

"Trenutno zastopamo več kot 3500 aktivno odprtih sodnih primerov. – Iz katerih držav? – Največ, 70 odstotkov, so to vozila z nemškimi registrskimi tablicami, sicer pa gre za lastnike vozil iz Avstrije, Slovenije in iz Hrvaške," je za Planet povedal Damir Sajko.

Rešili okrog tisoč primerov

Foto: zajem zaslona Doslej je odvetniška pisarna, v kateri dela Sajko, rešila že okoli tisoč takšnih primerov, večinoma so se pogodili, lastniki vozil pa so na koncu plačali bistveno nižji znesek, kot je bil sprva izstavljen račun.

"Po tem, ko je bil vložen ugovor, stranke navadno ne želijo nadaljevati s postopkom zaradi 15 evrov, kolikor stane parkirni listek. Takrat se zelo pogosto pogodimo, v teh primerih stranke plačajo dnevno parkirnino z nekimi obrestmi, plačajo stvarne stroške tožitelja, to je recimo stroške sodnih pristojbin. Od sprva zahtevanih od tisoč do dva tisoč kun (135 do 270 evrov) stvar konča nekje med 250 in 350 kun (35 do 47 evrov)," razlaga Sajko.

Njihove stranke so tako na koncu plačale celodnevno parkirnino in zamudne obresti, strošek odvetnika za sestavo dokumenta in pa sodno takso. Ker lastniki vozil kot domnevni kršitelji v samem postopku ugotavljanja domnevnega dolga niso imeli možnosti sodelovanja, saj predhodno niso dobili opomina o dolgu, ampak takoj predlog za izvršbo, so nastali dodatni in nepotrebni stroški.

Nujen ugovor v osmih dneh

Predhodno prevajanje dokumentacije iz hrvaščine v materni jezik domnevnega dolžnika je sporno, dodaja Sajko, lastnik vozila mora vso dokumentacijo najprej dobiti v hrvaškem jeziku, šele če na zadevo ugovarja, se prevede v njegov materni jezik.

"Stranke se navadno želijo znebiti nadaljnjih skrbi, pa tudi sicer je to najbolj ugodno. S tem zavrnete stroške prevodov in stroške pridobitve podatkov, če ti niso utemeljeni. Stranke so se pripravljene pogoditi, mi jih k temu spodbujamo, saj si nihče ne želi, da se te stvari vlečejo več let in da se množijo stroški, ki bi se jim lahko izognili," pojasnjuje Sajko.

Če pa na dom vseeno dobite takšen predlog za izvršbo, ki jih zdaj v imenu upravljavcev hrvaških parkirišč pošiljajo hrvaški odvetniki, pa nujno ugovarjajte v roku osmih dni.