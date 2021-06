Kako Hrvati "lupijo" Slovence s parkirninami

Letos opomine pred izvršbo zaradi neplačanih parkirnin na Hrvaškem v imenu lizinških hiš pošiljajo slovenski odvetniki. Voznikov s podobno slabimi izkušnjami je pri nas na tisoče: med njimi so tudi lizinške hiše – nekatere so takšni izterjavi ugovarjale, druge so visoke zneske poravnale v imenu svojih strank, ki jih zdaj terjajo za ta denar. Kaj torej, ko na domači naslov dobite vrtoglavo položnico: plačati ali ne?

Shranite potrdilo o plačani parkirnini

To vprašanje si je pred leti zastavljalo na tisoče Slovencev, ki so dopustovali na hrvaški obali. Domnevni dolžniki v postopek niso bili vključeni, kar pa pomeni, da v postopku ugotavljanja obstoja in višine dolga niso niti imeli možnosti sodelovati, na dom pa so dobili izstavljen le visok račun, ki je lahko bil tudi več kot 20-krat višji od cene parkiranja.

Če ste bili lastnik vozila vi, ste morali na izvršbo ugovarjati na Hrvaškem, ker se postopek vodi po njihovem pravu.

Zato potrdilo o plačani parkirnini shranite, saj je to edini dokaz, da ste jo res plačali.