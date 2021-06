Uradno: slovenska letala tri mesece mimo Belorusije

Vse več evropskih držav se izogiba nebu nad Belorusijo, kar je bil tudi uradni napoved Evropske agencije za varnost v letalstvu. Do septembra bo to veljalo tudi za vsa letala s slovensko registracijo.

Vse več evropskih držav se izogiba nebu nad Belorusijo, kar je bil tudi uradni napoved Evropske agencije za varnost v letalstvu. Do septembra bo to veljalo tudi za vsa letala s slovensko registracijo. Foto: Reuters

Kontrola zračnega prometa Slovenije (KZPS) je včeraj objavila uradni zaznamek “notam” - to so uradna navodila pilotom z različnimi obvestili in opozorili - za izogibanje zračnemu prostoru nad Belorusijo. Obvestilo z oznako A0590-21 se nanaša na zračni prostor Minsk FIR. Zahteva po izogibanju velja od 2. junija do 2. septembra.

“Izogibanje Minsk FIR se zahteva od slovenskih letalskih prevoznikov in vodij zrakoplovov, odgovornih za storitev zračnega prevoza,” se glasi sporočilo NOTAM, ki je v celoti vidno spodaj. Tujim prevoznikom med vhodnimi leti v EU svetujejo izogibanje beloruskemu zračnemu prostoru Minks FIR.

Včeraj objavljeno sporočilo NOTAM, objavljeno na spletni strani Kontrole zračnega prometa Slovenije. Foto: KZPS

“Kdo je v imenu Slovenije izdal omenjeno NOTAM sporočilo ni znano,” navajajo na slovenskem letalskem portalu Sierra5.

V Sloveniji nimamo velikih letalskih prevoznikov, zato pa več družb z manjšimi, predvsem poslovnimi letali. Eno takih je na primer družba United Eagle iz Šenčurja pri Kranju, ki ima v lasti tri poslovna letala, nedavno so v floto dodali novo cessno citation CJ3+ (S5-CES), so poročali na Sierra5.



Letos februarja je nastala tudi družba SouthEast Airlines s sedežem v Trbovljah, ki bo v začetni fazi ponujala čarterske polete z najetim airbusom A320.

Izogibanje Belorusiji svetuje tudi evropska letalska varnostna agencija EASA

Do težav prihaja, potem ko so beloruske oblasti pred nekaj več kot enim tednom Ryanairov let med Grčijo in Litvo preusmerile v Minsk, da bi aretirale opozicijskega novinarja Romana Protaseviča. Zaradi tega se več evropskih in tudi drugih letalskih družb, vključno z Lufthanso, izogiba beloruskemu zračnemu prostoru. Tako je bilo tudi priporočilo Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA).

Iz evropske agencije sporočili, da čakajo na mednarodno preiskavo dogodka Ryanair-Protasevič. Do takrat pa svetujejo vsem družbam, ki imajo sedež v državi pod okriljem EASA, da se izogibajo Belorusije. Izjema velja, če je uporaba beloruskega zračnega prostora nujna za zagotavljanje varnosti v nepredvidljivih okoliščinah.

Rusija ne odobri spremembe letov, sledile so že številne odpovedi

Rusija že pretekli teden nekaterim evropskim družbam ni odobrila načrtov letov, v skladu s katerimi bi se izognili Belorusiji. Pristojna ruska agencija je letalske družbe opozorila, da zaradi povečanega števila zahtev potrebuje več časa za odobritev novih načrtov poti.

Nemčija blokira prihode letal ruskih letalskih družb v državo, potem ko Rusija ni odobrila poletov nemške družbe Lufthansa v Rusijo.

Včeraj so morali odpovedati dva Lufthansina poleta iz Nemčije v Rusijo, saj jim pristojne ruske oblasti niso pravočasno izdale potrebnih dovoljenj. "Ko bo ruska stran podelila dovoljenja za Lufthansine polete, bodo odobreni tudi poleti ruskih letal," so zapisali na nemškem ministrstvu za promet. Zaradi tega so morali v torek odpovedati tri, včeraj pa štiri polete ruske družbe Aeroflot.

Pred dnevi je avstrijska letalska družba Austrian Airlines prav tako odpovedala let z Dunaja v Moskvo, ker ruske oblasti, da bi lahko letalo obšlo beloruski zračni prostor, Avstrijec niso odobrile spremembe načrta leta.