Slaba banka prodaja slovensko letalo za 800 tisoč evrov

Po podatkih Družbe za upravljanje terjavev bank (DUTB) je izklicna neto cena za letalo (brez pripadajočih davkov) 800 tisoč evrov. Letalo trenutno ni v letečem stanju in ga zato ni mogoče preizkusiti. Stoji na kontroliranem delu letališča na Brniku, ponudbe pa bodo sprejemali še do 12. aprila. Resnost ponudbe bodo zainteresirani kupci izkazali z varščino v višini 50 tisoč evrov.

Letalo z registrsko oznako S5-ICR je bilo last podjetja Ikar Aviation iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu. Letalo za osem potnikov, ki se ponaša s stojno višino kabine in videosistemom za spremljanje poleta, so ponujali v najem za zasebne polete. Doseg letala znaša dobrih tri tisoč kilometrov, tako da so bili iz Slovenije brez postanka dosegljivi poleti tudi v mesta, kot so Dublin, Oslo, Moskva, Lizbona, Rabat (Maroko) in Ankara, Kijev in Nikozija.

Po podatkih letalskih radarjev je bilo letalo zadnjič v uporabi pred enim letom. Cessna ga je v uporabo predala decembra leta 2013.

Letalo je namenjeno prevozu osmih potnikov, upravljata pa ga dva pilota. Foto: Ikar Letalstvo

Večinski lastnik propadle družbe je bila družina Zakeršnik

Podjetje Ikar Letalstvo, d. o. o., je zdaj v stečaju, ustanovili pa so ga leta 2013. Takrat je bil 51-odstotni lastnik podjetje Eurocity (Dušan in Janko Zakeršnik), ob tem pa sta imela vsak 24,5-odstotni delež še Miha Repovž in Primož Lajevec. Oba sta letalska pilota. Podjetje je šlo v stečaj leta 2014, ko je terjatve od banke NLB prevzela DUTB.

Cessna je družino letal citation z modelom 560 XL razširila leta 1996, ko so z njim opravili prve polete. Do danes so jih prodali več kot 900. Letalo upravlja dvočlanska posadka. Letalo je dolgo 16 metrov, razpon kril meri 17,1 metra, prazno letalo ima maso 5,8 tone. Vzleti lahko z maso do 9,1 tone. Potovalna hitrost letala znaša 816 kilometrov na uro, dolet brez pristanka pa znaša do 3.441 kilometrov.