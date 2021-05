Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je danes potrdil, da bo svojo novo bazo v Zagrebu odprl že 23. julija, kar je dva meseca prej, kot je napovedoval marca. Kot je pojasnil, se je za julijsko odprtje odločil zaradi okrepljenega povpraševanja po njegovih letalskih storitvah.

Povezave z Italijo in Belgijo

Poleg spremembe termina odprtja baze za dve letali je Ryanair napovedal tudi bolj zgodnjo vzpostavitev novih letalskih povezav od dosedanjih načrtov. Tako bo povezavo Zagreb−Milano (Bergamo) vzpostavil 17. junija in ne šele julija, kot je napovedal marca. Na junijski termin je z julijskega prestavil tudi polete med letališčema Zagreb in Charleroi pri Bruslju.

Enkrat tedensko tudi na Norveško, v Nemčijo …

Veliko zanimanje za povezave Ryanaira z Zagrebom dokazuje tudi napoved še dveh dodatnih povezav k že prej napovedanim 12. Od začetka septembra bo tako z letališča v Zagrebu najmanj enkrat tedensko letel na 14 mednarodnih progah, med drugim v Pariz, London, Rim, Göteborg, Oslo, Podgorico, Frankfurt in Dortmund.

Do začetka maja cenejše karte

Iz Ryanaira so potnikom sporočili, da lahko do 13. maja na njihovi spletni strani rezervirajo letalske vozovnice za vse polete do 31. oktobra po še bolj ugodnih cenah. Ob tem so izpostavili, da se zaradi pandemije covid-19 zavedajo možnosti za prestavitev ali spremembo datuma potovanja. Zato so potnikom omogočili, da to storijo največ dvakrat brez plačila nadomestila.