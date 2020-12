Hrvati ne pričakujejo nasprotovanja Slovencev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski zunanji minister Luigi Di Maio je v ponedeljek med obiskom v Zagrebu napovedal, da bo Italija razglasila svojo izključno gospodarsko cono v Jadranu ter da je k podobni razglasitvi pozval tudi Hrvaško. Zatem so v torek iz hrvaške vladajoče stranke HDZ v hrvaškem saboru napovedali, da bodo hrvaško izključno gospodarsko cono razglasili do konca jesenskega zasedanja parlamenta.

"Slovenija ne bi smela imeti nič proti"

Metelko Zgombićeva je danes za hrvaški radio potrdila, da se je Hrvaška z Italijo dogovorila za začetek pogajanj o razmejitvi hrvaške in italijanske cone. Menila je, da bi bilo logično, če bi meja obeh con sledila mejni črti epikontinentalnih pasov. Dejala je, da gre za zahteven postopek, a da v pogajanjih Zagreba z Rimom ne pričakuje zapletov.

Izjavila je, da so hrvaško odločitev o razglasitvi izključno gospodarske cone v Jadranu "diskretno" napovedali tudi v Sloveniji. Menila je, da Slovenija ne bi smela imeti nič proti takšni hrvaški odločitvi.

Hrvaška sprejema arbitražno sodbo?

"Arbitražna odločitev, ki jo Hrvaška ni sprejela, jo je pa Slovenija, je še enkrat potrdila, da Slovenija nima nobenih posebnih pravic v hrvaški zaščitni ribolovno-ekološki coni. In glede na to, da slovenska vlada sprejema arbitražo, menim, da ne more imeti nič proti nadgradnji naše ERC v izključno gospodarsko cono," je pojasnila Metelko Zgombićeva. "Gre za hrvaško morje, ki se razteza od hrvaške obale proti Italiji," je še poudarila.

Na novinarsko vprašanje, ali to pomeni, da Hrvaška na nek način sprejema arbitražno sodbo, je Metelko Zgombićeva dejala, da "o tem ni govora". "V tem delu je arbitražna sodba zgolj potrdila tisto, kar je povsem jasno, ko gre za mednarodno pravo, in je potrdila hrvaško stališče, ki je bilo korektno," je še povedala.

V radijski oddaji so sodelovali tudi hrvaški opozicijski poslanci, ki podpirajo razglasitev hrvaške izključno-gospodarske cone v Jadranu, a so tudi opozorili, da je vprašanje, ali bodo svojo cono razglasili glede na morsko mejo, kot jo vidi Hrvaška, ali glede na tisto, ki jo je določila arbitražna sodba. Če bo slednje, potem bo Hrvaška priznala tudi arbitražo, ki jo je sabor zavrnil, je dejal poslanec SDP Domagoj Hajduković.

Na slovenskem zunanjem ministrstvu so v torek za STA dejali, da spremljajo dogajanje glede razglasitve izključno-gospodarske cone s strani Italije in Hrvaške "preko običajnih diplomatskih kanalov". Napovedali so, da se bo zunanji minister Anže Logar v Rimu 10. decembra pogovarjal tudi o teh italijanskih načrtih.