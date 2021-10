Hrvati letno porabijo tono kokaina

V prvih devetih mesecih leta 2021 je hrvaška policija obravnavala več kot 1.700 primerov uporabe nedovoljenih substanc. Prednjačijo kokain in marihuana ter amfetamini. Na Hrvaškem so sicer policisti v zadnjih 13 letih uničili več kot 30 ton zaplenjenih različnih prepovedanih substanc.

Samo v Zagrebu se vsak dan porabi kilogram kokaina, medtem ko celotna država na letni ravni porabi približno tono te droge, poroča hrvaški medij Novi list. Ker se cena grama kokaina na zagrebških ulicah giblje okoli sto evrov, pristojne hrvaške institucije ocenjujejo, da je trgovina s prepovedanimi substancami na Hrvaškem vredna več sto milijonov evrov.

Proizvodnja droge narašča

Na problematiko zlorabe prepovedanih substanc vpliva tudi velika ponudba, saj pristojne hrvaške institucije ocenjujejo, da je samo svetovna proizvodnja kokaina v zadnjih dveh letih narasla za 20-30 odstotkov. V prihodnjih letih pa bo na dogajanje na trgu drog vplival tudi prevzem oblasti v Afganistanu s strani Talibanov, ki so že v preteklosti bili veliki podporniki proizvodnje in prodaje prepovedanih substanc.

Epidemija ni pomagala

Na Hrvaškem so sicer v prvih mesecih epidemije koronavirusa zabeležili manj primerov zlorab prepovedanih substanc, vendar se je trend hitro obrnil. Po besedah predstavnikov pristojnih institucij so se zabave hitro preselile z javnih površin za domače stene, marihuana in amfetamini pa so postali sestavni del vsake domače zabave.

Marihuana ostaja najbolj popularna droga

Največ Hrvatov še vedno poseže po marihuani, ki prihaja v državo predvsem iz Albanije. Popularne so tudi kemične droge, predvsem amfetamini in MDMA, ki prihajajo večinoma z Nizozemske. Vse manj ljudi pa poseže po heroinu, čeprav je na Hrvaškem opazen tudi trend, da ljudje namesto po protibolečinskih zdravilih posežejo po tej drogi.

Kdo "uvaža" drogo na Hrvaško?

Čeprav je zadnja leta hrvaška policija v sodelovanju z organi pregona iz drugih držav vse bolj uspešna pri razbijanju kriminalnih tolp, pa je na Hrvaškem vse več droge. Pristojne institucije to pripisujejo dejstvu, da je "uvoz" drog in njihova prodaja še vedno dober posel, hkrati pa poudarjajo, da mora biti v državah Zahodnega Balkana nekakšen "balkanski narkokartel". Kdo ga vodi, ni uradno znano, vse aretacije v zadnjih letih pa so se dotaknile le nižje rangiranih članov združbe, medtem ko glavni šefi ostajajo na prostosti.