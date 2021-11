Danes zjutraj je hrvaška policija v sodelovanju s finančno upravo aretirala osiješkega sodnika Zvonka Vekića, za katerega je nekdanji vladar hrvaškega nogometa Zdravko Mamić dejal, da ga je podkupil s 370 tisoč evri, poroča Index.hr. Poleg sodnika so aretirali še njegovo prijateljico Natašo Sekulić, ki jo je Mamić prav tako omenjal v zgodbi o podkupovanju sodnika.

Ujeta med pranjem denarja?

Vekića in Sekulićevo naj bi policisti zalotili pri pranju denarja, ki naj bi izhajal iz podkupnin. Oba sta s spornim denarjem kupovala nepremičnine in druge dobrine. Kot neuradno poročajo hrvaški mediji, je Mamić Vekiću, Sekulićevi in drugim povezanim osebam tudi plačeval potovanja in dopuste. Kot trdi Mamić, je obema omenjenima in njunim družinskim članom plačeval tudi nakupovanje oblek v Dubaju, večerje v prestižnih restavracijah ter jim dajal tudi gotovino.

Vekića prvič aretirali že junija

Po obtožbah Mamića je hrvaška policija Vekića aretirala že junija in ga skoraj mesec dni držala v priporu, ker bi lahko vplival na priče. Ko je zadnja priča policistom in preiskovalnemu sodniku razkrila svoje videnje dogajanja, so Vekića izpustili na prostost. Kot poroča Jutarnji list, je policija končala preiskavo, zato je danes spet aretirala Vekića in Sekulićevo.

Mamić in Dinamo

Zdravko Mamić, ki je na begu pred hrvaškimi organi pregona in se skriva v BiH, je že pred časom obtožil Vekića in druge povezane osebe, da so v zameno za 370 tisoč evrov poskrbeli, da so Mamića na sodišču oprostili. Mamića sicer hrvaške oblasti lovijo zaradi pravnomočne obsodbe kraje denarja nogometnemu klubu Dinamo. Zdravka Mamića so obsodili na šest let in pol zapora, njegovega brata Zorana Mamića pa na štiri leta in 11 mesecev zapora. Sodišče je ugotovilo, da so zagrebški klub oškodovali za najmanj 15,3 milijona evrov, državni proračun pa za skoraj 1,6 milijona evrov. Prav tako je sodišče določilo, da bodo obsojenci morali vrniti nezakonito pridobljen denar in nepremičnine.