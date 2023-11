Hrvaški premier po prometni nesreči razrešil obrambnega ministra

"V teh okoliščinah sem Banožića razrešil s položaja ministra za obrambo," je na novinarski konferenci dejal Plenković. Pojasnil je, da je za opravljanje nalog obrambnega ministra pooblastil državnega sekretarja Zdravka Jakopa.

Izrekel je sožalje družini umrlega voznika in napovedal, da ji bodo skušali pomagati. Premier je izrazil tudi zaskrbljenost zaradi stanja ministra, ki je v nesreči utrpel hude poškodbe.

Kot je pred tem na ločeni novinarski konferenci povedal namestnik direktorja kliničnega centra v Osijeku, kjer je Banožić trenutno na zdravljenju, je minister na oddelku za intenzivno nego, njegovo življenje pa ni ogroženo. Ima poškodbe možganov, prsnega koša, trebuha in okončin, ni pa znakov notranjih krvavitev. Nesreče se sicer ne spominja, poroča hrvaški spletni portal Index.hr.

Nesreča se je zgodila davi blizu Vinkovcev, ko je Banožić z osebnim avtomobilom v gosti megli prehiteval tovorno vozilo, pri tem pa trčil v kombi, ki je peljal iz nasprotne smeri. 40-letni voznik kombija je v nesreči umrl, poškodovanega Banožića pa so sprva odpeljali v Splošno županijsko bolnišnico Vinkovci in ga nato premestili v klinični center v Osijeku.

Namestnica županijskega državnega pravobranilca iz Vukovarja Biljana Luburić je potrdila, da je prometno nesrečo povzročil Banožić. Ob tem pa dodala, da je preiskava nesreče še vedno v teku.

Po hrvaški zakonodaji je za povzročitev promnetne nesreče s smrtnim izidom predvidena zaporna kazen od tri do 15 let, v primeru, da gre za nesrečo iz malomarnosti, pa ta kazen znaša od enega do osem let zapora, poroča index.hr.