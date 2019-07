Hrvaški notranji minister: Načrta sporazuma o porazdelitvi migrantov še ni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je danes ob obisku meje med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino izjavil, da na ravni Evropske unije ni bil dosežen noben dogovor o porazdelitvi migrantov, rešenih v Sredozemskem morju. Dejal je, da ni še nobenega načrta dokumenta, o katerem bi se o porazdelitvi migrantov izrekle države članice EU.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v ponedeljek zvečer izjavil, da so evropske države na srečanju v Parizu dosegle napredek v pogovorih o porazdelitvi migrantov, rešenih v Sredozemskem morju. Po njegovih besedah je 14 držav, med katerimi je omenil Hrvaško, podprlo predlog dogovora o tem vprašanju, osem pa jih je napovedalo aktivno sodelovanje.

Na novinarsko vprašanje, koliko migrantov bo sprejela Hrvaške glede na podporo Zagreba predlogu dogovora, je Božinović odgovoril, da gre za "informacijo, s katero v tem trenutku ne razpolaga nihče v EU, posebej pa ne tisti, ki so se o tem pogovarjali".

"Ni nobenih dogovorov, obstajajo pogovori," je izpostavil hrvaški notranji minister. Dodal je, da se pogovori nadaljujejo ter da obstajajo različni pogledi, ko gre za sprejetje migrantov z ladij v Sredozemskem morju. Povedal je, da so nekatere države članice zadržane do porazdelitve, ker menijo, da bi to samo opogumilo migrante, da bi v še večjem številu prihajali v Evropo.

Hrvaška se ni zavezala k sprejetju migrantov, prispevala bo s simboličnim številom

Kot je poudaril, se Hrvaška ni zavezala k sprejetju migrantov. Tudi če bo prispevala k dogovoru, pa bo po njegovih besedah šlo za simbolično število ljudi.

Izpostavil je tudi, da Hrvaška "od prvega dne" izraža interes za spoštovanje evropskega načela solidarnosti, ki je omogočilo tudi več kot milijardo kun (135 milijonov evrov) evropskega denarja za krepitev zmogljivosti hrvaške policije pri nadzoru zunanje meje EU. Povedal je, da se Hrvaška poteguje za dodatnih 20 milijonov evrov za tehnično opremo obmejne policije.

Hrvaška je pripravljena za vstop v območje schengna

Božinović je tudi ocenil, da je Hrvaška pripravljena za vstop v območje schengna. Pojasnil je, da so izpolnili sedem od osmih poglavij iz evaluacije za članstvo v schengnu ter da je izpolnitev še zadnjega poglavja zelo blizu.

Znova je zanikal navedbe, da hrvaška policija nasilno ravna z migrantov ob meji z BiH. Dejal je, da poteka preiskava o navedbah anonimnega hrvaškega obmejnega policista o domnevni sistematični uporabi sile hrvaških policistov do ilegalnih migrantov, na kar je prejšnji teden opozorila tudi hrvaška varuhinja človekovih pravic.