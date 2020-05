Hrvaška v razvoj aplikacije za spremljanje okužb z novim koronavirusom

Hrvaška vlada izpostavlja, da bo aplikacija na podlagi tehnologije bluetooth del globalnega sistema obveščanja ljudi o njihovih stikih, s čimer bi epidemiologi lahko spremljali in poskusili zajeziti širjenje novega koronavirusa. Predpogoj je, da čim več ljudi prostovoljno naloži aplikacijo na svoje mobilne telefone, poroča STA.

Uporabniku ne bodo razkrili, s kom in kje je bil v stiku

Mobitel, na katerem bo naložena aplikacija, bo na podlagi začasnih anonimnih šifriranih ključev beležil vse stike drugih uporabnikov, ki imajo prav tako vklopljeno aplikacijo. Ključi ne razkrivajo ne identitete lastnika mobilnega telefona ne njegove lokacije, spreminjali naj bi se vsakih 15 minut. V pogovorih z epidemiologi so na Hrvaškem za zdaj zastavili idejo, da bi mobilni telefoni z bluetoothom lahko beležili vse stike uporabnikov na razdalji dveh metrov in v trajanju do 20 minut, je danes poročal Večernji list.

Hrvaški premier Andrej Plenković je v sredo povedal, da bo aplikacija resnično varovala zasebnost vseh uporabnikov. Foto: STA

Če bodo pri katerem od uporabnikov ugotovili, da je zbolel za covid-19, mu bodo epidemiologi predlagali, da o tem obvesti vse svoje stike. Če bo zboleli soglašal, bodo njegovim stikom poslali sporočilo: "Spoštovani, v preteklih 14 dneh ste bili v stiku z zbolelim. Priporočamo, da se oglasite pri epidemiologu." Ob tem uporabniku ne bodo razkrili, s kom je bil v stiku in kje.

Aplikacija na hrvaškem trgu v nekaj tednih

V hrvaškem državnem informacijskem podjetju APIS IT, ki pripravlja aplikacijo, pravijo, da ne gre za sistem nadzora uporabnikov aplikacije, temveč za beleženje stikov uporabnikov. Podatki o gibanju uporabnika in stikih bodo ostali shranjeni samo na mobitelu. Uniformiranost aplikacije bosta omogočala globalna proizvajalca mobilnih platform Google in Apple, ki pripravljata aplikacijo za operativne sisteme Android in IOS.

Tehnološki servis bodo lahko uporabljale samo državne institucije, v hrvaškem primeru bo to ministrstvo za zdravje, so napovedali v Zagrebu. Uniformiranost platforme bo omogočala tudi čezmejno obveščanje o okužbah, na primer v primeru slovenskih turistov, ki so bili na počitnicah na Hrvaškem. V APIS IT so napovedali, da bodo aplikacijo za hrvaški trg pripravili v prihodnjih nekaj tednih.

Hrvaški mediji poudarjajo, da je Evropska komisija v sredo spodbudila vse države članice, naj razvijajo aplikacije za spremljanje stikov okuženih z novim koronavirusom. Pričakujejo, da bo tehnologija pospešila odpiranje meja brez strahu pred morebitnim novim valom pandemije. Obenem zavračajo opozorila, da bi aplikacija lahko ogrožala varnost podatkov in zasebnost uporabnikov. Tudi hrvaški premier Andrej Plenković je v sredo povedal, da bo aplikacija resnično varovala zasebnost vseh uporabnikov, piše STA.