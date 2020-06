Hrvaška policista ovadili zaradi nasilja nad migranti

To je prvi primer, v katerem je zaradi nasilja nad migranti osumljen kak hrvaški policist, potem ko so mednarodne in hrvaške nevladne in humanitarne organizacije več let opozarjale na nesprejemljivo ravnanje hrvaške policije do migrantov, ki poskušajo nezakonito vstopiti na Hrvaško.

Obstaja utemeljen sum, da je 34-letni policist 11. junija zvečer v službenem vozilu na poti od hrvaške meje z BiH do policijske postaje v Slunju južno od Karlovca večkrat udaril afganistanskega državljana z namenom, da bi ga huje poškodoval, je objavljeno na spletni strani karlovškega tožilstva. Policist je migranta večkrat udaril s pestjo v glavo in roko ter ga brcal v telo. Moški je utrpel fizične poškodbe, so dodali.

Drugi policist je osumljen, da med opravljanjem dolžnosti ni prijavil ravnanja svojega kolega, čeprav je vedel, da je poškodoval migranta.

Starejši policist je osumljen kaznivega dejanja povzročitve fizične poškodbe, mlajši pa prikrivanja kaznivega dejanja. Preiskovalni sodnik je določil pripor za oba zaradi nevarnosti vplivanja na priče.

Hrvaška predvideva kazen do leta dni zapora

Hrvaška zakonodaja predvideva kazen do leta dni zapora za povzročitev fizične poškodbe. V primeru, da ugotovijo, da je šlo za fizični napad zaradi sovraštva, je predvidena zaporna kazen med letom dni in tremi leti. Podobna kazen do treh let zapora je predvidena za uradne osebe, ki ne prijavijo kaznivega dejanja. Za prvo kaznivo dejanje je postopek treba sprožiti na podlagi zasebne tožbe, v drugem primeru ga vodijo po uradni poti.

Na hrvaškem notranjem ministrstvu so za STA danes povedali, da so oba policista po opravljeni preiskavi dogodka nemudoma suspendirali iz službe ter ju kazensko ovadili. Sprožili so tudi disciplinski postopek proti obema zaradi hujših kršitev službene dolžnosti.

Povedali so tudi, da je 34-letni policist zanikal, da bi fizično napadel migranta. Napadeni moški je sicer sprva zavračal pogovore s kriminalisti, pozneje pa je opisal, kaj se je zgodilo. Na hrvaškem notranjem ministrstvu poudarjajo, da imajo ničelno toleranco do nasilja.

Amnesty International: Upamo, da je hrvaška vlada končno storila nujne korake za ustavitev zlorab

"Kljub dokazom so hrvaške oblasti vztrajno zavračale obtožbe na račun policistov ter niso kaznovale svojih nasilnih pripadnikov. Upamo, da gre za znak, da je hrvaška vlada končno storila nujne korake za ustavitev policijskih zlorab na meji, javno obsodbo nasilja in kaznovanje storilcev," so se na prijetje dveh hrvaških policistov odzvali na spletni strani mednarodne nevladne organizacije za človekove pravice Amnesty International.

Dodali so, da je žrtev napada karlovškega policista 34-letni državljan Afganistana, ki je zaradi poškodb potreboval zdravniško pomoč.