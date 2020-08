Hrvaška: hudo pretepli turista iz Avstrije, krive naj bi bile njegove tetovaže

Na Hrvaškem, natančneje v mestu Baška Voda ob jadranski obali, je trojica moških sredi belega dne napadla 30-letnika srbskih korenin iz avstrijskega Linza. Moškega so brez opozorila tako hudo pretepli, da je moral zaradi poškodb v bolnišnico. Razlog za incident naj bi bile njegove tetovaže, moški ima vtetovirana pravoslavni križ in logotip beograjskega nogometnega kluba Crvena zvezda.

Tridesetletni Saša V. iz Linza je svoji ženi in otrokom na plažo hotel prinesti hrano, ko je brez opozorila izza hrbta dobil udarec v zatilje. Padel je na tla, trojica moških pa ga je začela pretepati. Po incidentu je trojica zbežala, moški pa je moral zaradi poškodb v bolnišnico.

Policisti domnevajo, da so se napadalci na 30-letnika spravili zaradi njegovih tetovaž. Moški ima namreč vtetovirana pravoslavni križ in logotip beograjskega nogometnega kluba Crvena zvezda. V napadu je 30-letnik iz Linza utrpel več modric, med drugim so mu razbili ustnico in poškodovali zobe. Po samo petih dneh oddiha na Hrvaškem se je moral moški z družino vrniti nazaj v Avstrijo.