HRT odpustila voditelja, ki je zaračunaval gostovanje na radiu

Prejemanje plačila za gostovanje v oddaji je razkril hrvaški časnik Slobodna Dalmacija.

Denisa Šabića je prijavila kolegica, ki je na skupnem računalniku naletela na njegovo zasebno elektronsko pošto, ki jo je pustil odprto. V njej je prebrala, da je samo za januar pošiljal račune različnim združenjem, posameznikom, občinam in drugim v zneskih po 200, 400 in več evrov za gostovanje v oddaji.

Prijavila ga je glavnemu uredniku Radia Split Karlu Reitoberju, on pa je njegovo početje prijavil vodstvu HRT v Zagrebu.

Da so pri HRT Šabiću odpovedali pogodbo o zaposlitvi, je za Slobodno Dalmacijo potrdila vodja oddelka za komuniciranje HRT Nevenka Mikac, ki je njegovo ravnanje označila za sramotno.

Dodala je, da še ni znano, koliko je Šabić zaslužil, in da so bili v šoku, ko so slišali, da je to počel sistematično več let.