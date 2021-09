Hotel za čebele? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Garesnici na Hrvaškem se je odprl prvi hotel s petimi zvezdicami za čebele. Domagoj in njegova žena sta se odločila ponuditi izkušnjo čebelarstva brez večjih obveznosti. Vsi zainteresirani sklenejo triletno pogodbo za približno 333 evrov in v tem času je polovica pridobljenega medu najemnikova, druga pa lastnikova.

Trenutno oddajajo 25 čebelnjakov, ponudili pa bi jih lahko največ 40. To počnejo iz veselja do čebelic in z željo približati čebelarstvo ljudem, saj jim hotel ne pomeni vira dohodka.

Stranka hotela za čebele pove, da je med odličen in da so natočili približno devet kilogramov medu, od katerega je dobila okoli štiri kilograme.