Minister Jože Podgoršek se je sestal s predstavniki Čebelarske zveze Slovenije in strokovnega odbora za čebelarstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Predstavniki čebelarjev so poudarili, da je letošnja sezona v čebelarstvu izjemno slaba, kar potrjujejo tudi podatki merilnih postaj za spremljanje medenja v okviru javne službe za napovedovanje medenja.

Na podlagi predloženih podatkov ministrstvo ugotavlja, da je pomoč čebelarjem nujna in res potrebna, zato bodo pripravili pravne podlage za dodelitev finančne pomoči.

Letošnja sezona je katastrofalna

V pogovoru je predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč pojasnil, da je bila sezona najslabša v zgodovini meritev. V povprečju ena družina pridela od 15 do 20 litrov medu, letos pa je bila ta številka le 1,3 kilograma, kar je predsednik označil za pravo katastrofo.

Ministrstvo bo do danes podalo dokončen izračun predlagane pomoči, a predsednik je opozoril, da nobena pomoč, še tako dobra, ne more nadomestiti tako slabe letine.

To bo največja dodelitev pomoči čebelarjem v zadnjih letih, največjo bodo prejeli eko čebelarji in poklicni čebelarji, ki so pravne osebe ali samostojni podjetniki, ter tisti, ki imajo kmetijsko zavarovanje v čebelarstvu.

Slaba paša je vplivala tudi na pridelek čebel, ki so letos pridelale malo medu Foto: Getty Images

Pomoč dobijo vsi, ki imajo najmanj deset čebeljih družin

Ministrstvo predlaga, da se podpora v višini devetih evrov na čebeljo družino izplača čebelarjem, ki imajo najmanj 150 čebeljih družin in so ali pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki je bila na 30. junij 2021 pokojninsko in invalidsko zavarovana kot kmet.

Pomoč v višini 13 evrov na čebeljo družino se dodeli za ekološke čebelarje z najmanj desetimi čebeljimi družinami.

Finančna pomoč za čebelarje z od desetimi do 149 čebeljimi družinami pa bi znašala 6,5 evra na čebeljo družino.

S to podporo želi ministrstvo pomagati kmetom in čebelarjem, ki so jih prizadele pozebe v letošnjem letu. Slovenija čebelarstvo intenzivno spodbuja, saj se zaveda velikega pomena za kmetijstvo z vidika opraševanja. Prepoznana je po svoji dejavnosti na področju čebelarstva po vsem svetu, še posebej zaradi razglasitve 20. maja za svetovni dan čebel.

Sezono je zaznamovala slaba paša in pozeba, zato bo pomoč samo nekoliko ublažila nastalo škodo.