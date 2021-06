Kateri izdelki so stoodstotno slovenskega porekla?

Oglasno sporočilo

Zaščitni znak "izbrana kakovost – Slovenija" razbija dvome o tem, kaj je res slovensko

Na prodajnih policah so z znakom "izbrana kakovost – Slovenija" označeni mleko in mlečni izdelki, perutninsko, goveje in svinjsko meso ter sadje in izdelki iz sadja. Tako kmetje kot predelovalna industrija so pozdravili nacionalno shemo, saj jim vključitev vanjo prinaša številne prednosti.

Enotni znak, ki kupcem sporoča, da so izdelki slovenski, višje kakovosti in dodatno kontrolirani, na živilih uporabljajo samo proizvajalci, ki so se vključili v shemo in sistem certificiranja. Izdelek z oznako zagotavlja, da so vsi v verigi (rejci živali, sadjarji, predelovalci) zavezani k ohranjanju visokih standardov pridelave ter predelave. Znak je možno pridobiti šele po odobritvi certifikacijskih organov.

Sodelovanje v verigi preskrbe s slovensko hrano je trdnejše

Pridelovalci in predelovalci, ki so vključeni v shemo Izbrana kakovost, so bolj povezani in med seboj sodelujejo, rezultat pa je večja samooskrba s hrano.

Predelovalna industrija ima zagotovljeno kakovostno slovensko surovino, na drugi strani pa pridelovalci lažje načrtujejo ter širijo svojo dejavnost. Prednosti so številne: izdelki na prodajnih policah so bolj vidni in prepoznavni, potrošniki pa jim zaupajo. Z dolgoročnejšim sodelovanjem med pridelovalci in predelovalci se krepi celotna agroživilska veriga. V shemo se lahko vključijo vsi omenjeni, ki izpolnjujejo zahteve iz specifikacije za posamezni sektor.

Koristi za vse

Sodelovanje pridelovalcev in predelovalcev, vključenih v shemo, zagotavlja potrošniku, da so mleko in mlečni izdelki, sadje in izdelki iz sadja ter meso stoodstotno slovenskega porekla.

Pri mesu je lahko potrošnik prepričan, da prihaja od živali, ki so rojene in vzrejene v Sloveniji. Z nakupom slovenskih izdelkov kontrolirane kakovosti izbere potrošnik zase in za svojo družino najboljše in hkrati pomaga ohranjati delovna mesta v živilski verigi in razvijati slovensko podeželje. Večja stabilnost prehranske verige pa na drugi strani pomeni manjšo odvisnost od uvoza.

"Pridelujemo bolj zdravo hrano, naši zvesti kupci pa imajo za to zagotovilo, ker nas kontrolna organizacija vseskozi spremlja in nadzira. Nadzor je vsakoleten, lahko pa tudi bolj pogost." Janko Jeglič, kmetija Matijovc

Naročnik oglasnega sporočila je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.