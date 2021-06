Eko pridelava zahteva veliko truda, srčnosti in ročnega dela

Oglasno sporočilo

Zakaj so ekološka živila višje prehranske vrednosti in kaj vam zagotavlja, da so živila res EKO?

Ekološka živila kupujem v trgovini, ob nakupu pa sem pozorna na način pridelave, oznake eko in sestavine, ki jih uporabljajo za proizvodnjo. Kupujem pa tudi na tržnici pri ponudnikih, ki imajo certifikate in ustrezne oznake. Takim izdelkom zaupam, da so pridelani oziroma predelani na okoljsko sprejemljiv način in brez uporabe pesticidov ter preostalih zame nesprejemljivih sredstev. Vse to mi daje zagotovilo, da je hrana zame in za mojo družino res zdrava.

Torej vam znak EKO s pripisom Kmetijstvo Slovenije vzbuja zaupanje, da je bilo živilo pridelano ali predelano po ekoloških metodah, brez pesticidov, aditivov, GSO … Vam je pomembno, da imajo kmetje na ekološki tržnici, ali če nabavljate neposredno pri njih, ta certifikat, in tudi želite, da vam ga pokažejo?

Da, to mi je zelo pomembno. Ne gre za nezaupanje, ampak za transparentnost informacij, ki so nam na voljo. Vsak kmet pa rade volje pokaže certifikat, če ga vprašam. Sicer pa je že tako ali tako izobešen na vidnem mestu na stojnici ali na kmetiji.

Navajeni ste kupovati pri ekoloških kmetih po vsej Sloveniji, kamor vas zanese službena ali zasebna pot. Ali vam je pri tem zemljevid ekoloških ponudnikov na spletni strani nasasuperhrana.si v pomoč?

Seveda. Ko se nekam odpravimo na izlet, si pogledamo, katere ekološke kmetije so v kraju, kamor gremo, in tam opravimo nakup.

Kako pomemben vam je pri izbiri ekološkega živila okoljski vidik?

Zelo. Predvsem rada vidim, da je bil izdelek pridelan in izdelan v bližini, torej v lokalnem okolju. To pomeni, da sploh ni bil skladiščen ali pa zelo kratek čas, torej, da je prišel na našo mizo po najkrajši poti in zato vsebuje več hranljivih snovi. Pomembno mi je tudi, da so izdelki v papirnatih ali steklenih embalažah, saj jim to daje dodano okoljsko vrednost.

Ekološki izdelki so praviloma nekoliko dražji od konvencionalnih. Ali to drži, in če da, s čim upravičujete višjo ceno?

Večinoma so res, ampak se zavedam, da takšen način pridelave in izdelave zahteva veliko truda ter srčnosti in ročnega dela, kar ne omogoča cenovne konkurenčnosti serijskim izdelkom. Izdelki so polnega okusa in zdravi, zato z veseljem plačamo kak evro več, če to pomaga ohranjati slovensko ekološko pridelavo in predelavo.

