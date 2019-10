Hongkonška policija z aretacijami ponovno nad protestnike #video

Hongkonška policija je danes aretirala več protestnikov, ki so se zbrali na manjših protestnih shodih na več lokacijah po Hongkongu. Številni so bili kljub nedavni prepovedi zakrivanja obrazov zamaskirani.

Policija je aretirala protestnike na najmanj štirih lokacijah, kjer so vztrajali na protivladnih shodih, čeprav teh ni odobrila policija. V dveh četrtih je policija uporabila solzivec, da je razgnala protestnike.

Protestniki delno ohromili železniški promet

Protestniki so med drugim v četrti Mong Kok na cestah postavili barikade in ohromili promet, tudi drugod so skušali blokirati ceste. Po navedbah policije so protestniki vrgli predmete na železniške tire na postaji Sha Tin, zaradi česar so delno ohromili tudi železniški promet.

Foto: Reuters

Ponekod so se protestniki zbrali v nakupovalnih središčih in vzklikali protestne slogane. Nekaj protestnikov je uničilo in popisalo z grafiti trgovine, ki so povezane s Pekingom. Starejši Hongkonžani, ki se jih je prijelo ime srebrni lasje, so že drugi dan sodelovali na tihem, sedečem 48-urnem protestu v podporo mladim protestnikom.

V okviru protestnih akcij so danes na vrhu hriba Lion Rock postavili štiri metre visok kip gospodične Svobode, ki predstavlja protestnico v polni opremi, ki v rokah drži napis Revolucija našega časa, osvobodite Hongkong.

Še vedno velja prepoved uporabe mask

Protivladni protestniki so se na ulicah zbrali že v soboto, a so bili protesti manj številčni kot v preteklih tednih. Številni med njimi so prišli z maskami na obrazih, s čimer so izrazili nasprotovanje vladni prepovedi uporabe mask na protestih.

Foto: Reuters

Vlada hongkonške voditeljice Carrie Lam je pred enim tednom prepovedala uporabo mask na protestih, kar je dodatno podžgalo protestnike, a so se ti v zadnjih dneh umirili. Gre za redko uporabljeni Zakon o izrednih razmerah iz leta 1922. Protestnikom za kršenje določb grozi zapor do enega leta in do 25 tisoč hongkonških dolarjev (2900 evrov) denarne kazni.

Hongkong že več mesecev pretresajo protesti, na katerih so večkrat izbruhnili spopadi med protestniki in policijo. Sprva je šlo za nasprotovanje predlogu zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev kaznivih dejanj Kitajski, zdaj pa gre za splošno nezadovoljstvo zaradi domnevnega vse večjega vmešavanja Pekinga v polavtonomno območje.