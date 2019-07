Hiša groze: odkrili več sto odrezanih človeških glav, okončin in penisov

Agenti FBI so v prostorih Biological Resource Centra v Arizoni odkrili več sto odrezanih glav in okončin, pa tudi hladilnik, poln odrezanih penisov.

Nekaj let po tem, ko se je v Phoenixu v ameriški zvezni državi Arizona zaprl center za darovanje delov človeških teles, so agenti FBI v omenjenih prostorih odkrili več odrezanih človeških glav, rok in nog, pa tudi odrezane penise. Preiskava v omenjenem centru se je začela že pred štirimi leti, ko so se pojavile obtožbe, da v podjetju darovanih delov človeških teles niso uporabljali za raziskave, ampak so jih prodajali naprej za dobiček.

Po poročanju portala britanskega spletnega medija Unilad so agenti FBI v Biological Resource Centru v Phoenixu odkrili vedra z odrezanimi človeškimi glavami in okončinami, pa tudi hladilnik, ki je bil napolnjen z odrezanimi moškimi spolnimi udi. Preiskovalci so odkrili kar deset ton zmrznjenih človeških ostankov, od tega pa 1.755 različnih delov človeških teles, je razvidno iz sodnih spisov, ki so zdaj prišli v javnost.

Agenti so med drugim zasegli 281 odrezanih glav, 241 ramen, 337 nog in 97 hrbtenic. Odkrite človeške dele so odstranili iz objekta in z njimi napolnili kar 142 vrečk za posmrtne ostanke. Ena od teh je vsebovala človeške dele najmanj 36 različnih ljudi.

Kot je na sodišču povedal nekdanji specialni agent FBI Mark Cwynar, so bili deli človeških teles naloženi drug na drugega, ne da bi bilo označeno, od kod prihajajo oziroma kdo je donator. Preiskovalci so prav tako odkrili moški trup, ki so mu v centru odstranili glavo, na vrat pa so kasneje namestili žensko glavo.

Matthew Parker, ki je kot agent FBI sodeloval pri primeru, je za Reuters povedal, da je po prenosu vreč s posmrtnimi ostanki ljudi iz omenjenega centra trpel za posttravmatskim sindromom. "Ponoči nisem mogel spati. Vse skupaj me je spominjalo na trgovino, kjer sekajo človeška telesa," je grozljive prizore opisal nekdanji agent FBI.

Na razkritje so se že odzvale nekatere družine, ki so centru donirale dele človeških teles svojih svojcev z namenom, da bi na njih izvajali medicinske preiskave. Do zdaj je tožbe proti centru in njegovemu ustanovitelju Stephenu Goru vložilo 33 ljudi, ki med drugim trdijo, da so bila telesa njihovih svojcev prodana za dobiček, da so jih v centru zavajali in da posmrtni ostanki niso bili ohranjeni s spoštovanjem do pokojnih.

Gore je na sodišču že priznal krivdo za to, da je zavajal stranke s špedicijo kontaminiranih vzorcev. Sodniki so mu naložili kazen enega leta zapora, ki pa mu je ne bo treba odslužiti, če bo uspešno prestal štiriletno preizkusno dobo. Zaradi civilnih tožb, ki so jih proti njemu in njegovemu podjetju vložili svojci pokojnih, se bo moral pred sodiščem zagovarjati jeseni.

Arizona še vedno ostaja raj za industrijo s človeškimi telesi

Arizona kljub omenjenemu primeru še vedno velja za ameriško zvezno državo, ki ne regulira industrije s človeškimi telesi. Na omenjenem območju trenutno delujejo najmanj štiri podjetja, ki v obliki donacij sprejemajo človeška telesa, pa tudi neprofitno podjetje, ki zmrzuje telesa pokojnih z namenom, da jih bodo nekoč obudili v življenje.

V odziv na dogajanje v prej omenjenem centru so oblasti predlani sicer sprejele zakon, ki podjetjem z darovanimi posmrtnimi človeškimi ostanki ne dovoljuje delovanja brez licence. Kakorkoli, omenjena zakonodaja še ne velja, saj je še vedno niso implementirali.