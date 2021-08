Hirošima obmolknila v spomin na žrtve atomske bombe #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Hirošimi so se z minuto molka spomnili napada z atomsko bombo pred 76 leti ob koncu druge svetovne vojne. Župan mesta Kazumi Matsui je pozval svet, naj se umakne od jedrskega orožja k dialogu, ki bo zgrajen na zaupanju.

Udeleženci okrnjene slovesnosti so za minuto obmolknili natančno ob 8.15 in s tem obeležili trenutek, ko je nad Hirošimo eksplodirala štiri tone težka bomba z obogatenim uranom in uničila okoli 90 odstotkov mesta.

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v videosporočilu opozoril, da Hirošime ne definira le tragedija, ki se je zgodila. Poudaril je, da je odziv ljudi, ki so preživeli napad, dokaz, kako odporen je človeški duh, navaja STA. "Svoja življenja so posvetili deljenju svojih izkušenj in kampanji, da ne bo nihče drug delil podobne usode," je dodal.

"Pred 76 leti je jedrska bomba prinesla neverjetno trpljenje, smrt in opustošenje ljudem Hirošime. Takšna tragedija se ne sme ponoviti," je še povedal.

Japonski premier Yošihide Suga polaga cvetje v spomin na 76. obletnico napada na Hirošimo. Foto: Reuters

Minuto molka na igrah v Tokiu zavrnili

Letos je obletnica potekala med olimpijskimi igrami v Tokiu in Hirošima je zaprosila, da bi to obeležili z minuto molka, a je Mednarodni olimpijski komite ni uslišal.

Predsednik Moka Thomas Bach je županu Hirošime na prošnjo odgovoril v pismu. Kot je v torek pojasnil tiskovni predstavnik komiteja Mark Adams, bo namreč del nedeljske sklepne slovesnosti iger tudi spomin na žrtve tragedij, kot je bila Hirošima. Vendar pa športnikov in drugih udeležencev slovesnosti ne bodo pozvali, da bi spomin na ta dogodek počastili z minuto molka. Poudaril je, da so olimpijske igre nasploh eden največjih izrazov svetovnega miru.

Bach je sicer že pred igrami obiskal Hirošimo in v tamkajšnjem parku miru položil venec.

Takojšnja smrt za najmanj 80 tisoč ljudi

Eksplozija atomske bombe nad Hirošimo je bila prva uporaba jedrskega orožja v vojaškem spopadu. 6. avgusta 1945 ob 8.15 po lokalnem času je nad tem japonskim mestom eksplodirala štiri tone težka bomba iz obogatenega urana, imenovana Little Boy oz. Deček, in uničila okoli 90 odstotkov mesta. Praktično takoj je umrlo okoli 80 tisoč ljudi. Kasneje je za posledicami eksplozije skupno število žrtev doseglo okoli 140 tisoč.

Tri dni kasneje je podobna usoda doletela še mesto Nagasaki. Eksplozija bombe z imenom Fat man oziroma Debelinko s plutonijevo sredico je zahtevala okoli 40 tisoč smrtnih žrtev, za posledicami pa je kasneje umrlo še okoli 30 tisoč ljudi. Še šest dni kasneje je Japonska kapitulirala in druga svetovna vojna se je končala tudi na azijsko-pacifiškem območju.

Hirošima je danes po vsem svetu simbol grozot vojne ter s tem prizadevanj za mir in svet brez jedrskega orožja. To so običajno tudi glavna sporočila spominskih slovesnosti, ki potekajo v mestu ob obletnicah napada.