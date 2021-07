Japonska izredno stanje zaradi koronavirusa razširila na še štiri regije

Japonske oblasti so dober teden po začetku olimpijskih iger v Tokiu in rekordnem porastu okužb z novim koronavirusom danes izredno stanje razširile še na štiri prefekture, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Do sedaj so potrdili skupno 220 primerov okužb, povezanih z igrami, danes so jih našteli 27, dan pred tem pa 24.