Murphy po dveh zmagah ruskega plavalca Rilova namignil na doping

Ameriški plavalec Ryan Murphy je po tekmah v plavanju na 100 in 200 metrov hrbtno, na katerih je slavil ruski tekmovalec Jevgenij Rilov, dejal, da tekme verjetno niso čiste. Rilov je obtožbe zanikal, kritično se je odzval tudi ruski olimpijski komite, poročajo tuje tiskovne agencije.

Za Rilova, ki nastopa pod zastavo ruskega olimpijskega komiteja, je to sicer druga zlata medalja v Tokiu, potem ko je bil v torek prvi na 100 metrov hrbtno. Murhpy je na tej tekmi osvojil bronasto odličje.

Američan je po današnjem finalnem nastopu v plavanju na 200 metrov hrbtno podvomil o rezultatu in dejal, da "plava na tekmi, ki verjetno ni čista". Rilov, ki je Murphyja prehitel za 0,88 sekunde in postavil tudi olimpijski rekord s 53,27, je nad takim namigovanjem presenečen. "Iz dna srca sem za čisti šport. Plavanju sem posvetil vse življenje. Sploh ne vem, kako naj se na to odzovem," je dejal.

Ostro pa se je odzval ruski olimpijski komite. V izjavi na Twitterju so zapisali, da "pokvarjena plošča znova ponavlja pesem o ruskem dopingu, nekdo pa pridno pritiska gumb za propagando v angleškem jeziku". Oglasil se je tudi govorec Kremlja Dmitrij Peskov, ki je dejal, da bi ruski tekmovalci morali dobivati medalje, po možnosti zlate, in pozornosti ne posvečati takim stvarem.

Ruska antidopinška agencija pa je sporočila, da je bil Rilov letos testiran trikrat in da je bil "pripravljen in čist".