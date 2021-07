Kitajska štafeta s svetovnim rekordom do zlate medalje

Kitajske plavalke so na olimpijskih igrah v Tokiu osvojile zlato medaljo na 4 x 200 metrov prosto. S svetovnim rekordom 7:40,33 so pometle s konkurenco ter za seboj pustile štafeti ZDA in Avstralije. Hitrejši od prejšnjega svetovnega rekorda, ki ga je leta 2019 postavila Avstralija, sta bili tudi drugo- in tretjeuvrščena ekipa.