Guaido napovedal začetek zadnje faze operacije za odstavitev Madura

"Danes so se pogumni vojaki, pogumni patrioti, pogumni ljudje, ki podpirajo ustavo, odzvali na naš poziv," je sporočil Juan Guaido v videoposnetku, posnetem na vojaškem letališču v Caracasu, ki so ga objavili na družbenih omrežjih. Ob njem so bili na posnetku še opozicijski politik Leopoldo Lopez in pripadniki oboroženih sil.

"Prebivalci Venezuele so zagnali konec uzurpacije. Trenutno se srečujem z glavnimi vojaškimi enotami oboroženih sil, s čimer začenjamo zadnjo fazo operacije svoboda," je pojasnil Guaido in ob tem pozval tudi druge vojaške enote v državi, naj se mu pridružijo.

Maduro trdi, da se je Guaidoju pridružila le manjša skupina vojakov

Lopez, ki je bil v hišnem priporu od leta 2017, je medtem na Twitterju zapisal, da ga je iz pripora na pobudo Guaidoja rešila vojska ter pozval Venezuelce, naj se zberejo na ulicah na mirnih protestih. Režim Nicolasa Madura sicer zatrjuje, da se je Guaidoju pridružila le manjša skupina vojakov.

"Pozivamo ljudstvo, naj ostanejo v visoki pripravljenosti in skupaj s sijajnimi oboroženimi silami obranijo poskus državnega udara in ohranijo mir," je na Twitterju zapisal minister za komunikacijo Jorge Rodriguez.